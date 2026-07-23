El ranking definitivo de los Mundiales: qué edición lidera y dónde quedaron Argentina 1978 y Qatar 2022

Cada Copa del Mundo deja imágenes que atraviesan generaciones . Goles inolvidables, figuras legendarias y partidos que cambiaron la historia del fútbol alimentan una discusión que parece no tener final: ¿cuál fue el mejor Mundial de todos los tiempos?

Cambios en la camiseta de la Selección Argentina: qué parche usará tras el Mundial 2026

Se conoció por qué el árbitro no expulsó a Marc Cucurella tras el reclamo de Lionel Messi en la final del Mundial 2026

Responder esa pregunta nunca resulta sencillo. El crecimiento del deporte, los cambios reglamentarios, la evolución táctica, la tecnología y el contexto de cada época hacen que comparar torneos separados por décadas sea un ejercicio complejo. Sin embargo, el sitio especializado sitio especializado The Athletic elaboró un ranking con las 23 ediciones disputadas hasta el momento, tomando en cuenta la calidad futbolística, la emoción de los partidos, el impacto histórico y el legado de cada campeonato.

La primera posición quedó para México 1970, considerado por m uchos como el torneo que transformó definitivamente a la Copa del Mundo en un espectáculo global.

Pelé lideró al Brasil de 1970, una de las selecciones más brillantes y recordadas de todos los tiempos.

Además de ser el primer Mundial televisado en color, presentó importantes innovaciones reglamentarias, como la utilización de tarjetas amarillas y rojas y la posibilidad de realizar cambios durante los encuentros.

Dentro del campo, Brasil deslumbró con un equipo histórico liderado por Pelé y acompañado por figuras como Jairzinho, Rivelino, Tostão y Gerson(integrados en su legendario sistema 4-2-4 ) . Para The Athletic, ninguna selección campeona logró combinar talento, espectáculo y dominio como aquella formación brasileña, que cerró el torneo con una contundente victoria por 4-1 sobre Italia.

Italia 1982 y la renovación

El segundo puesto fue para España 1982, la primera Copa del Mundo con 24 selecciones participantes. Italia pasó de una primera fase irregular a conquistar el título gracias al extraordinario rendimiento de Paolo Rossi, autor del recordado triplete frente a Brasil.

El inolvidable Mundial de Maradona completa el podio

México albergó por segunda vez el Mundial y el torneo quedó absolutamente marcado por la figura de Diego Maradona. El astro argentino dominó cada fase: desde el tanto con la mano y el “gol del Siglo” ante Inglaterra en cuartos de final, hasta su actuación decisiva frente a Bélgica en semifinales. "Ningún Mundial, ni antes ni después, ha estado dominado por un solo jugador. La campaña de Diego Maradona en 1986 sigue siendo la mejor en la historia de los Mundiales”, sostuvieron.

Diego Maradona y la casaca que usó en México 1986

Francia 1998 y Alemania 2006, entre los torneos más recordados

El cuarto lugar corresponde a Francia 1998, donde el seleccionado local conquistó su primera Copa del Mundo en un campeonato que se destacó por la cantidad de goles memorables y una fase eliminatoria de gran nivel.

Quinto aparece Alemania 2006, un torneo que fue creciendo con el correr de los partidos y que dejó encuentros históricos como Argentina-México, la actuación de Zinedine Zidane frente a España y Brasil, la recordada "Batalla de Núremberg" y la final entre Italia y Francia, marcada por el cabezazo de Zidane a Marco Materazzi.

Pelé, el Maracanazo y el histórico 7-1 también tienen su lugar

El ranking continúa con Suecia 1958, recordada por la irrupción de un joven Pelé y la extraordinaria producción goleadora de Just Fontaine.

Más abajo aparece Brasil 2014, un campeonato atravesado por el inolvidable 7-1 de Alemania sobre el anfitrión en semifinales y por una final muy disputada frente a Argentina, resuelta en tiempo suplementario con el gol de Mario Götze.

También integran el Top 10 Alemania Occidental 1974, Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, edición que, según The Athletic, sorprendió positivamente pese al aumento de participantes, aunque perdió posiciones debido a una final considerada decepcionante.

Qatar 2022 quedó fuera del Top 10

Pese a que la final entre Argentina y Francia es considerada una de las mejores de todos los tiempos, Qatar 2022 fue ubicado en el undécimo puesto.

El análisis sostiene que el desenlace del torneo elevó considerablemente su valoración, aunque el desarrollo previo resultó menos atractivo y el contexto de la sede también influyó en la evaluación general.

Cómo quedó el ranking completo

México 1970

España 1982

México 1986

Francia 1998

Alemania 2006

Suecia 1958

Brasil 2014

Alemania Occidental 1974

Rusia 2018

Estados Unidos, México y Canadá 2026

Qatar 2022

Sudáfrica 2010

Estados Unidos 1994

Argentina 1978

Japón-Corea del Sur 2002

Brasil 1950

Inglaterra 1966

Italia 1990

Suiza 1954

Chile 1962

Uruguay 1930

Italia 1934

Francia 1938