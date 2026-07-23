El ranking definitivo de los Mundiales: qué edición lidera y dónde quedaron Argentina 1978 y Qatar 2022

Cada Copa del Mundo deja imágenes que atraviesan generaciones. Goles inolvidables, figuras legendarias y partidos que cambiaron la historia del fútbol alimentan una discusión que parece no tener final: ¿cuál fue el mejor Mundial de todos los tiempos?
Responder esa pregunta nunca resulta sencillo. El crecimiento del deporte, los cambios reglamentarios, la evolución táctica, la tecnología y el contexto de cada época hacen que comparar torneos separados por décadas sea un ejercicio complejo. Sin embargo, el sitio especializado sitio especializado The Athletic elaboró un ranking con las 23 ediciones disputadas hasta el momento, tomando en cuenta la calidad futbolística, la emoción de los partidos, el impacto histórico y el legado de cada campeonato.
Pelé lideró al Brasil de 1970, una de las selecciones más brillantes y recordadas de todos los tiempos.
Gentileza.
México 1970, el Mundial que sigue siendo la gran referencia
La primera posición quedó para México 1970, considerado por muchos como el torneo que transformó definitivamente a la Copa del Mundo en un espectáculo global.
Además de ser el primer Mundial televisado en color, presentó importantes innovaciones reglamentarias, como la utilización de tarjetas amarillas y rojas y la posibilidad de realizar cambios durante los encuentros.
Dentro del campo, Brasil deslumbró con un equipo histórico liderado por Pelé y acompañado por figuras como Jairzinho, Rivelino, Tostão y Gerson(integrados en su legendario sistema 4-2-4 ). Para The Athletic, ninguna selección campeona logró combinar talento, espectáculo y dominio como aquella formación brasileña, que cerró el torneo con una contundente victoria por 4-1 sobre Italia.
Italia 1982 y la renovación
El segundo puesto fue para España 1982, la primera Copa del Mundo con 24 selecciones participantes. Italia pasó de una primera fase irregular a conquistar el título gracias al extraordinario rendimiento de Paolo Rossi, autor del recordado triplete frente a Brasil.
El inolvidable Mundial de Maradona completa el podio
México albergó por segunda vez el Mundial y el torneo quedó absolutamente marcado por la figura de Diego Maradona. El astro argentino dominó cada fase: desde el tanto con la mano y el “gol del Siglo” ante Inglaterra en cuartos de final, hasta su actuación decisiva frente a Bélgica en semifinales. "Ningún Mundial, ni antes ni después, ha estado dominado por un solo jugador. La campaña de Diego Maradona en 1986 sigue siendo la mejor en la historia de los Mundiales”, sostuvieron.
Diego Maradona y la casaca que usó en México 1986
Francia 1998 y Alemania 2006, entre los torneos más recordados
El cuarto lugar corresponde a Francia 1998, donde el seleccionado local conquistó su primera Copa del Mundo en un campeonato que se destacó por la cantidad de goles memorables y una fase eliminatoria de gran nivel.
Quinto aparece Alemania 2006, un torneo que fue creciendo con el correr de los partidos y que dejó encuentros históricos como Argentina-México, la actuación de Zinedine Zidane frente a España y Brasil, la recordada "Batalla de Núremberg" y la final entre Italia y Francia, marcada por el cabezazo de Zidane a Marco Materazzi.
Pelé, el Maracanazo y el histórico 7-1 también tienen su lugar
El ranking continúa con Suecia 1958, recordada por la irrupción de un joven Pelé y la extraordinaria producción goleadora de Just Fontaine.
Más abajo aparece Brasil 2014, un campeonato atravesado por el inolvidable 7-1 de Alemania sobre el anfitrión en semifinales y por una final muy disputada frente a Argentina, resuelta en tiempo suplementario con el gol de Mario Götze.
También integran el Top 10 Alemania Occidental 1974, Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, edición que, según The Athletic, sorprendió positivamente pese al aumento de participantes, aunque perdió posiciones debido a una final considerada decepcionante.
Qatar 2022 quedó fuera del Top 10
Pese a que la final entre Argentina y Francia es considerada una de las mejores de todos los tiempos, Qatar 2022 fue ubicado en el undécimo puesto.
El análisis sostiene que el desenlace del torneo elevó considerablemente su valoración, aunque el desarrollo previo resultó menos atractivo y el contexto de la sede también influyó en la evaluación general.
Cómo quedó el ranking completo
México 1970
España 1982
México 1986
Francia 1998
Alemania 2006
Suecia 1958
Brasil 2014
Alemania Occidental 1974
Rusia 2018
Estados Unidos, México y Canadá 2026
Qatar 2022
Sudáfrica 2010
Estados Unidos 1994
Argentina 1978
Japón-Corea del Sur 2002
Brasil 1950
Inglaterra 1966
Italia 1990
Suiza 1954
Chile 1962
Uruguay 1930
Italia 1934
Francia 1938