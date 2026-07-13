Las probabilidades de cada semifinalista según Opta: así quedó el ranking rumbo al título del Mundial 2026

Con las semifinales del Mundial 2026 ya definidas, la empresa especializada Opta Analyst volvió a ejecutar su modelo predictivo y publicó un nuevo panorama sobre las posibilidades de cada seleccionado de quedarse con el título. El análisis ubica a Francia como la máxima favorita y deja a Argentina en el último lugar entre los cuatro equipos que continúan en competencia.

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El estudio se elaboró a partir de 25.000 simulaciones y contempla el rendimiento estadístico de cada seleccionado durante el torneo y en competencias recientes.

Según las estimaciones de Opta, el conjunto dirigido por Didier Deschamps cuenta con un 34,05% d e posibilidades de levantar la Copa del Mundo. Detrás aparecen España, con 23,45%, e Inglaterra, con 21,94%, mientras que el vigente campeón, Argentina , figura con 20,55%, el porcentaje más bajo entre los semifinalistas.

Pese a esa diferencia en la tabla general, el modelo anticipa una definición muy equilibrada entre argentinos e ingleses.

El informe señala que el cruce entre Argentina e Inglaterra prácticamente no tiene un favorito claro.

Francia y Suecia protagonizan un intenso duelo por los 16avos de final. El delantero francés Kylian Mbappé estrelló un balón contra uno de los palos del arco sueco.

Las simulaciones le otorgan al equipo dirigido por Thomas Tuchel un 50,94% de probabilidades de avanzar a la final, contra un 49,06% para el seleccionado de Lionel Scaloni, una distancia inferior a dos puntos porcentuales.

La otra semifinal presenta un escenario diferente. Allí, Francia aparece con una ventaja más amplia sobre España, con un 57,70% de opciones de clasificarse al partido decisivo frente al 42,30% del conjunto español.

Un cuadro con campeones del mundo

Opta también destacó un dato poco frecuente en la historia de los Mundiales. Las cuatro selecciones que alcanzaron las semifinales ya fueron campeonas del mundo, una situación que solo había ocurrido anteriormente en las ediciones de 1970 y 1990.

Además, remarcó que los cuatro principales favoritos antes del inicio del torneo lograron confirmar las expectativas y siguen en carrera por el título.

Respecto de Argentina, el informe sostiene que, aunque aparece última en las probabilidades generales, el enfrentamiento con Inglaterra se desarrolla dentro de un margen de paridad casi absoluta.

Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026 EFE

Cómo llegan los cuatro semifinalistas

El seleccionado argentino alcanzó esta instancia luego de eliminar a Suiza en un encuentro que necesitó tiempo suplementario. En ese partido, Lionel Messi aportó una asistencia para el gol de Alexis Mac Allister, mientras que Julián Álvarez y Lautaro Martínez sellaron la clasificación.

Con ese triunfo, el equipo de Scaloni disputó su 13° partido mundialista con alargue, un récord histórico en la competencia, con un saldo de 11 clasificaciones entre victorias y definiciones por penales.

Por su parte, Inglaterra dejó en el camino a Noruega y volvió a apoyarse en el protagonismo de Jude Bellingham. Desde el Mundial de Rusia 2018, el conjunto inglés alcanzó las semifinales de cuatro grandes torneos internacionales, igualando todas las que había conseguido en su historia hasta ese momento.

Mundial 2026.Patrick Berg de Noruega disputa el balón con Nico O’Reilly de Inglaterra este sábado, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega e Inglaterra en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos). EFE/ Alberto Boal

Francia y España, con argumentos para ilusionarse

El conjunto francés llega tras derrotar 2-0 a Marruecos y presenta una de las delanteras más productivas del campeonato. Kylian Mbappé suma ocho goles, la misma cantidad que Lionel Messi, mientras que Ousmane Dembélé acumula cinco conquistas.

Ese registro permitió que Francia se transformara en la segunda selección de los últimos 50 años con dos futbolistas que alcanzaron al menos cinco goles en una misma Copa del Mundo, un logro que solo había conseguido Brasil en 2002. En esta edición, Inglaterra también igualó esa marca gracias a Harry Kane y Jude Bellingham.

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España, en tanto, avanzó a semifinales después de eliminar a Bélgica y mantiene una impresionante racha de 36 partidos sin derrotas, con 27 victorias y nueve empates. Además, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente afrontará apenas la segunda semifinal mundialista de su historia, luego de la que terminó con el título en Sudáfrica 2010.

Así, mientras el Mundial entra en su etapa decisiva, las estadísticas colocan a Francia como la principal candidata. Sin embargo, las diferencias entre los cuatro semifinalistas son lo suficientemente estrechas como para anticipar una definición abierta, especialmente en el duelo entre Argentina e Inglaterra.