Enzo Pérez quedó libre de Argentinos Juniors y restan detalles para su regreso a Deportivo Maipú

La posibilidad de que Enzo Pérez vuelva a Deportivo Maipú volvió a tomar fuerza y, esta vez, existen condiciones concretas para que una historia que se prolonga desde hace varios mercados de pases pueda tener un final feliz. El mediocampista quedó en libertad de acción tras rescindir su contrato con Argentinos Juniors y el club mendocino se ilusiona con concretar el regreso del futbolista que dio sus primeros pasos en la institución.

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El principal cambio de escenario respecto de intentos anteriores es que Pérez ya no tiene vínculo con ningún equipo. Después de varias negociaciones, alcanzó un acuerdo con Argentinos para finalizar de manera anticipada el contrato que lo unía al club de La Paternal, por lo que quedó habilitado para negociar con cualquier institución.

Mientras, en Mendoza comenzó a crecer el optimismo . A ese escenario favorable se sumó una decisión de la AFA que también juega a favor de Maipú: resolvió extender el cierre del libro de pases de la Primera Nacional, que originalmente vencía ayer, hasta el próximo 16 de julio.

Enzo Pérez viajará a Mendoza en las próximas horas y allí comenzarán las reuniones formales con los dirigentes del club . Sin embargo, desde la conducción de Maipú prefieren manejar la situación con prudencia para evitar generar expectativas desmedidas.

"Esta historia viene desde 2023 y por eso esta vez vamos a ser cautos. Hay muchas cosas que se tienen que dar, más allá de los números del contrato. También es una decisión de vida que el jugador debe tomar y eso muchas veces no se tiene en cuenta. Recién entre domingo y lunes nos vamos a reunir", explicó un dirigente.

Las palabras reflejan que la negociación excede el aspecto económico. El regreso de Pérez implicaría un cambio importante desde lo deportivo y también desde lo personal para el futbolista.

A sus 40 años, el mediocampista mantiene intacto el deseo de seguir compitiendo, pero también nunca ocultó el vínculo emocional que lo une con Deportivo Maipú, el club donde comenzó a construir su camino en el fútbol profesional.

Por eso, la posibilidad de regresar siempre estuvo latente. En los últimos años hubo sondeos y conversaciones que nunca terminaron de prosperar. Esta vez, el contexto parece diferente: el jugador está libre, Maipú dispone de tiempo para incorporarlo y ambas partes volverán a sentarse para intentar concretar una operación que ilusiona a todo el pueblo cruzado.