9 de julio de 2026 - 19:29

Enzo Pérez quedó libre de Argentinos Juniors y restan detalles para su regreso a Deportivo Maipú

Enzo Pérez quedó con el pase en su poder y en Deportivo Maipú crece la esperanza de concretar su regreso. Las próximas horas serán claves.

Enzo Pérez rescindió su contrato con Argentinos Juniors y todo el mundo del Deportivo Maipú sueña con su regreso.&nbsp;

Enzo Pérez rescindió su contrato con Argentinos Juniors y todo el mundo del Deportivo Maipú sueña con su regreso. 

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Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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La decisión de AFA que benefició a Deportivo Maipú y sueña con Enzo Pérez

Mientras, en Mendoza comenzó a crecer el optimismo. A ese escenario favorable se sumó una decisión de la AFA que también juega a favor de Maipú: resolvió extender el cierre del libro de pases de la Primera Nacional, que originalmente vencía ayer, hasta el próximo 16 de julio.

"Esta historia viene desde 2023 y por eso esta vez vamos a ser cautos. Hay muchas cosas que se tienen que dar, más allá de los números del contrato. También es una decisión de vida que el jugador debe tomar y eso muchas veces no se tiene en cuenta. Recién entre domingo y lunes nos vamos a reunir", explicó un dirigente.

Las palabras reflejan que la negociación excede el aspecto económico. El regreso de Pérez implicaría un cambio importante desde lo deportivo y también desde lo personal para el futbolista.

A sus 40 años, el mediocampista mantiene intacto el deseo de seguir compitiendo, pero también nunca ocultó el vínculo emocional que lo une con Deportivo Maipú, el club donde comenzó a construir su camino en el fútbol profesional.

Por eso, la posibilidad de regresar siempre estuvo latente. En los últimos años hubo sondeos y conversaciones que nunca terminaron de prosperar. Esta vez, el contexto parece diferente: el jugador está libre, Maipú dispone de tiempo para incorporarlo y ambas partes volverán a sentarse para intentar concretar una operación que ilusiona a todo el pueblo cruzado.

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