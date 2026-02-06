6 de febrero de 2026 - 18:56

La pelea menos pensada: hinchas de Deportivo Maipú fustigaron a Enzo Pérez

En el duelo que el Cruzado mantuvo ante Deportivo Riestra, los fanáticos se mostraron enojados con el volante mendocino.

Foto:

TyC Sports
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El regreso de Enzo Pérez al Deportivo Maipú todavía no se ha concretado, desde aquella ocasión a mediados de los 2000 cuando el volante dejó el Cruzado para vestir la casaca de Godoy Cruz. El deseo del hincha, que se había mantenido intacto durante muchos años, parece haberse esfumado.

Por Redacción Deportes
El Cruzado cae en Caseros frente a Riestra,por la mínima diferencia.

Por Sergio Faria

Los hinchas de Deportivo Maipú no ocultaron su enojo con Enzo Pérez:

La respuesta, lejos de ser benevolente, fulminó al mediocampista. "No viene nunca, ya con 50 años no va a servir me parece", expresó el primer entrevistado. Luego, otro agregó sobre la chance de un retiro en Maipú: "¿Qué se va a retirar?, ¿Va a ir así con muleta? No".

Ahí quedó claro que el enojo es generalizado, debido a que más personas se hicieron eco de la bronca de no haber visto el retorno de Enzo Pérez al club. "Opinión personal: no. Porque cuando tenía que volver, para mi gusto no volvió, entonces por mí que no vuelva", pensó otro fanático en pleno estadi, para luego sentenciar: "Para ser un caballo cansado que se retire acá (en Buenos Aires). No lo queremos".

Con este panorama, la pregunta sobre si habrá posibilidades de reconciliación entre Enzo y el Cruzado se repite, mientras el equipo se prepara para debutar en la Primera Nacional.

Por Sergio Faria
Por Emanuel Cenci
Por Sergio Faria
Por Sergio Faria