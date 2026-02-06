La pelea menos pensada: hinchas de Deportivo Maipú fustigaron a Enzo Pérez

En el duelo que el Cruzado mantuvo ante Deportivo Riestra, los fanáticos se mostraron enojados con el volante mendocino.

El regreso de Enzo Pérez al Deportivo Maipú todavía no se ha concretado, desde aquella ocasión a mediados de los 2000 cuando el volante dejó el Cruzado para vestir la casaca de Godoy Cruz. El deseo del hincha, que se había mantenido intacto durante muchos años, parece haberse esfumado.

Esta situación quedó más que evidenciada en la previa del partido que el Botellero mantuvo ante el Deportivo Riestra por los 32avos de final de la Copa Argentina. En pleno sector de ingreso al Estadio Ciudad de Caseros, TyC Sports le consultó a los simpatizantes mendocinos que pensaban sobre la presencia en los palcos de Enzo Pérez, uno de los hijos pródigos de la institución.

Los hinchas de Deportivo Maipú no ocultaron su enojo con Enzo Pérez:



La respuesta, lejos de ser benevolente, fulminó al mediocampista. "No viene nunca, ya con 50 años no va a servir me parece", expresó el primer entrevistado. Luego, otro agregó sobre la chance de un retiro en Maipú: "¿Qué se va a retirar?, ¿Va a ir así con muleta? No".

Ahí quedó claro que el enojo es generalizado, debido a que más personas se hicieron eco de la bronca de no haber visto el retorno de Enzo Pérez al club. "Opinión personal: no. Porque cuando tenía que volver, para mi gusto no volvió, entonces por mí que no vuelva", pensó otro fanático en pleno estadi, para luego sentenciar: "Para ser un caballo cansado que se retire acá (en Buenos Aires). No lo queremos".

Mientras tanto, Enzo Pérez concurrió al estadio y se ubicó en un palco junto a algunos allegados para seguir las alternativas del encuentro del Cruzado. En varias ocasiones, el volante deslizó que su deseo es retirarse de la actividad profesional con la camiseta del club de su sentimiento. Por el momento, firmó para defender los colores de Argentinos Juniors en este Torneo Apertura de la Liga Profesional y la Copa Libertadores.