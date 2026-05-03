3 de mayo de 2026 - 18:07

Nahuel Galardi, conforme con el rendimiento del Deportivo Maipú: "Estamos preparados para estas peleas"

El portero del Cruzado se refirió a la igualdad obtenida ante Gimnasia de Jujuy, por la fecha 12 de la Primera Nacional.

Nahuel Galardi, conforme con el rendimiento del Deportivo Maipú

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Los Andes | Redacción Deportes
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Apenas finalizado el choque en la Tacita de Plata, correspondiente a la fecha 12 de la Primera Nacional, el portero dialogó con la transmisión oficial acerca del punto obtenido en el periplo por Jujuy. Al respecto, se mostró conforme por el rendimiento. "Creo que hicimos un partido muy bueno, después con la expulsión se nos complicó un poquito más", analizó.

Sin embargo, el guardapalos aseguró que están firmes mentalmente para sortear los malos momentos futbolísticos, como quedarse con un hombre menos. "Estamos preparados para estas peleas. Demostramos que Maipú va a ir por todo y sabíamos que era un partido clave para seguir escalando", lanzó.

En relación a si hubo conformidad con conseguir un empate y mantener el invicto en la era Echeverría, Galardi no dudó: "Nosotros acá veníamos a buscar los tres puntos, no había otra opción. Obviamente, es fútbol, te podés ir con las manos vacías, o con un punto, pero nosotros acá estábamos convencidos de ir por los tres puntos".

Nahuel Galardi, arquero de Deportivo Maipú, evitó hablar del árbitro:

Gimnasia de Jujuy - Deportivo Maipú, por la Primera Nacional
Gimnasia de Jujuy - Deportivo Maipú, por la Primera Nacional

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La acción que derivó en el penal de Juan De la Reta sobre Minervino dejó dudas, al igual que la posterior roja al lateral izquierdo. De todas formas, Nahuel evitó responsabilizar al árbitro, y expresó que piensa solamente en el equipo. "Nos enfocamos en nosotros. Creo que cuando vos tenés un objetivo claro, no hay piedra que se meta en el camino", advirtió.

El objetivo de Maipú está claro, pelear para ingresar al Reducido por el segundo ascenso. Si bien hoy parece algo lejano, Galardi está convencido al respecto. "Nosotros seguimos con el mismo objetivo, estar dentro de los ocho, lo más alto posible. Seguimos trabajando", se esperanzó.

Finalmente, dejó un mensaje acerca de la importancia de sostener el ciclo Echeverría, vaticinando un futuro venturoso para el Botellero. "Ese es el camino: el camino del trabajo. Y el trabajo paga a la larga, así que contento", cerró.

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