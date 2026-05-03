La Selección Argentina de Rugby Touch retornó de Europa

Muy contentos retornaron al país los integrantes de la Selección Argentina de Rugby Touch que compitieron por primera vez en un torneo internacional de la especialidad, el denominado Touch N' Tapas que se hace años tras año en la ciudad de Elche en la Comunidad Valenciana en España.

Recordemos que este destacado elenco de rugbiers especialistas en Touch empezó a preparase en mayo del 2025 durante la disputa de un torneo internacional en Chile, donde surgió la posibilidad de competir en España. "nos pusimos a trabajar para este viaje a Europa. Parte de esta puesta a punto fue competir en el Nacional en Rosario donde fuimos campeones. Después, volvimos a Chile a jugar con el seleccionado donde ganamos al M 50 de ese país, que fue algo histórico para nosotros. Este certamen en Elche lo disputamos pensando en la Copa América del año próximo, que nos servirá como preparación para el Mundial del 2028", apuntó Giancarlo Spinetta, que es el capitán de la formación nacional.

La selección Argentina tuvo que medirse en su zona tuvieron a los elencos de Mountain Goats de Suiza, Galaxy Cosmos, Splendidi Quaran Tenni y los españoles de Linces.

"Nos fue muy bien, practicamos y plasmamos en cancha nuevas formas de juego que no conocíamos. Tuvimos cuatro partidos el primer día y tres en la segunda jornada. Vencimos al seleccionado de España que se denominan Los Linces y perdimos por un punto con la selección de Inglaterra. cuyos integrantes tienen mucha experiencia", expresó el capitán de la formación Giancarlo Spinetta

parte del Los integrantes de la Selección Argentina de Rugby Touch, en una de las tantas y maravillosas postales que dejó la competencia. Gentileza

El capitán Giancarlo Spinetta dijo "Antes del torneo, competencia que se disputó por séptimo año consecutivo, jugamos dos partidos preparativos en la ciudad de Madrid. Enfrentamos al Vallecas y San Roque. Ganamos uno y perdimos el otro. El torneo Touch N' Tapas lo jugamos en la categoría Másters Seniors más de 40. En esta competencia intervinieron seleccionados regionales y nacionales. Todos se colocan un apodo. Fuimos el único elenco no europeo que disputó el certamen".

"El torneo fue una maravilla. Estuvieron la selecciones nacionales de España, Inglaterra, Países Bajos, Italia Bulgaria y otros equipos representativos regionales. A Federico Black lo tuvimos de Head Coach dándonos algunos típs y nos acompaño en Madrid y hasta después de terminando el torneo. Nos ayudó mucho, fue un gran plus tenerlo entre nosotros, fue importante Black para nosotros, porque aprendimos mucho con él", sumó Spinetta.

Giancarlo Spinetta contó que: "La gran fortaleza que tenemos como equipo es la unidad y el juego abierto, que nos hace salir de la estructura del touch, y nos permite a los mas veloces y hábiles hacer un poco de magia y creatividad y así poder fabricar los espacios. Los demás equipos se quedaron sorprendidos por el juego abierto que tenemos, nuestros cambios de pasos y velocidad".

"En mayo vamos a jugar a Chile a jugar un torneo Internacional. En setiembre tenemos un Nacional de clubes en Rosario, en el marco de las eliminatorias a los JJOO en lo que a Seven se refiere. Ocuparemos las mismas canchas de ese evento. Después, iremos otra vez a Chile donde jugaremos con equipos de liga y al inicio del 2027 tendremos la American Cup y para eso estamos trabajando. El año que viene el seleccionado de Australia y haremos amistosos con ellos por en Mendoza y Buenos Aires", sostuvo Spinetta.

Los especialistas

La Selección Argentina de Rugby está integrada por: Giancarlo Spinetta, Guillermo Álvarez, Federico Black, Diego Porras, Federico Heluani, José Flamarique, Lisandro Thomas, Diego Poggi, Raul Conte, Diego Cafferatti, Fernando Rodríguez, Cristian Vázquez, Pablo Menoyo. El DT es Federico Carrizo y colaborador es José Delgado.

spinetta El capitán de la formación es Giancarlo Spinetta lleva la guinda en uno de los ataques del team argentino Gentileza

¿Qué es el Rugby Touch?

El touch rugby, rugby sin contacto o simplemente touch, es una variante de este deporte, en la que el tackle es reemplazado por un toque suave con la mano en el cuerpo del rival, siendo mínimo el contacto entre jugadores. Los partidos duran 20 minutos y se disputan en la mitad de la cancha tradicional del Rugby Union.

"Esto empezó a jugarse a fines de las década del 60 en los colegios de Gran Bretaña y Oceanía. En 1985 se crea la FIT que es como si fuera la Rugby World. En la actualidad hay 76 países, que son parte. Argentina es el último que se sumó. Esta modalidad precisa velocidad y gran estado físico, es inclusiva y se complementa al rugby union.

En la actualidad la actividad tiene cuatro torneos al año en Mendoza, un torneo nacional y otro denominado Intercontinental, donde juegan con equipos de Chile.

Una invitación a jugarlo

Si bien hay un convenio con la DGE donde hay más de 150 profesores capacitados, el que desee entrenar, juegue rugby o no, puede concurrir los martes a las 20.30 y viernes a las 18.30 al predio de la URC, en el Parque San Vicente de Godoy Cruz.