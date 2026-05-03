3 de mayo de 2026 - 18:10

Acelera entre gigantes: Franco Colapinto, el mejor del resto

Colapinto terminó octavo en Miami con un auto que sobrevivió el caos inicial de la carrera y terminó a doce segundos de su perseguidor. Dentro de lo que Alpine puede dar, no hay más que pedir.

Lionel Messi fue espectador de lujo del GP de Miami, donde Franco Colapinto finalizó 8°.

Lionel Messi fue espectador de lujo del GP de Miami, donde Franco Colapinto finalizó 8°.

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Por Nicolás Salas

Hay carreras donde el podio no lo cuenta todo. En Miami 2026, con Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull ocupando los lugares de siempre en la parte alta de la tabla, la pregunta más interesante era quién mandaba detrás de los cuatro grandes. La respuesta fue Franco Colapinto, y no es casualidad.

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La carrera arrancó con un problema que hubiera descolocado a cualquiera: pérdida de presión en el turbo en la largada, sin potencia, justo en el momento en que más se necesita. Lejos de fundirse, sobrevivió el caos inicial, el trompo de Verstappen, el vuelco de Gasly que lo dejó como único Alpine en pista, un roce con Hamilton que los comisarios ni miraron. Incluso estuvo cuarto en algún momento, finalmente cruzó octavo, con doce segundos sobre Sainz.

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Colapinto brilla en Miami.

Colapinto brilla en Miami.

Alpine está quinto en el campeonato de constructores. No es un auto para ganar carreras ni pelear podios en condiciones normales. Dentro de ese contexto, Colapinto está exprimiendo cada décima disponible, y eso tiene mérito real. Lo viene demostrando carrera a carrera, y el road show en Buenos Aires confirmó que afuera de la pista tampoco para.

Si sigue así, la pregunta que va a empezar a circular en el paddock es cuánto tiempo más va a quedarse detrás de los cuatro grandes. Y esa, para mí, es la mejor señal de todo.

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