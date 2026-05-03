Acelera entre gigantes: Franco Colapinto, el mejor del resto

Colapinto terminó octavo en Miami con un auto que sobrevivió el caos inicial de la carrera y terminó a doce segundos de su perseguidor. Dentro de lo que Alpine puede dar, no hay más que pedir.

Hay carreras donde el podio no lo cuenta todo. En Miami 2026, con Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull ocupando los lugares de siempre en la parte alta de la tabla, la pregunta más interesante era quién mandaba detrás de los cuatro grandes. La respuesta fue Franco Colapinto, y no es casualidad.

La carrera arrancó con un problema que hubiera descolocado a cualquiera: pérdida de presión en el turbo en la largada, sin potencia, justo en el momento en que más se necesita. Lejos de fundirse, sobrevivió el caos inicial, el trompo de Verstappen, el vuelco de Gasly que lo dejó como único Alpine en pista, un roce con Hamilton que los comisarios ni miraron. Incluso estuvo cuarto en algún momento, finalmente cruzó octavo, con doce segundos sobre Sainz.

DLA - 2026-05-03T144855.678 Colapinto brilla en Miami. Sam Navarro-Imagn Images

Su ingeniero Stuart Barlow lo dijo por radio sin adornos: "Manejaste de manera excelente, estoy realmente impresionado". Eso no se dice para quedar bien, sino cuando un piloto hace algo difícil y lo hace bien.

Alpine está quinto en el campeonato de constructores. No es un auto para ganar carreras ni pelear podios en condiciones normales. Dentro de ese contexto, Colapinto está exprimiendo cada décima disponible, y eso tiene mérito real. Lo viene demostrando carrera a carrera, y el road show en Buenos Aires confirmó que afuera de la pista tampoco para.