Franco Colapinto terminó 8° en el GP de Miami de la Fórmula 1 y sumó 4 puntos de oro

Franco Colapinto igualó su mejor registro histórico en la Fórmula 1 tras finalizar octavo en el Gran Premio de Miami. En una jornada marcada por accidentes y cambios de horario debido a tormentas eléctricas, el argentino sumó cuatro puntos fundamentales para la escudería Alpine. Su desempeño consolidó un fin de semana de crecimiento absoluto.

Franco Colapinto tras el Sprint en Miami: se prepara para la clasificación del GP de Fórmula 1, con horario y TV confirmados

El domingo comenzó con una tensión atípica fuera del asfalto, cuando la organización decidió adelantar el inicio de la competencia por el riesgo inminente de rayos en la zona del Hard Rock Stadium. En la pista, la largada resultó caótica: un trompo de Max Verstappen benefició el avance del argentino, quien rápidamente se encontró luchando en los puestos de vanguardia.

Durante las primeras vueltas, Colapinto mantuvo una ventaja de tres segundos sobre Verstappen y protagonizó un roce con Lewis Hamilton que los comisarios deportivos decidieron no sancionar. La salida de su compañero de equipo, Pierre Gasly , tras un espectacular vuelco en la vuelta seis, lo dejó como la única referencia de Alpine frente a los gigantes del campeonato.

La estrategia de Alpine fue estirar la primera detención al máximo. Mientras los líderes ingresaban a los boxes por la supuesta llegada de la lluvia, Colapinto se mantuvo en pista y llegó a ubicarse momentáneamente en la cuarta posición . Esta decisión le permitió girar con aire limpio y demostrar un ritmo de carrera que sorprendió al paddock de Florida.

Tras su detención en la vuelta 32 para calzar neumáticos duros, regresó a la pista en el octavo lugar, justo por detrás de Lewis Hamilton. A partir de ese momento, el piloto de Pilar inició una defensa técnica impecable. Logró distanciarse por más de diez segundos de Carlos Sainz, quien con su Williams intentaba sin éxito recortar la brecha en el tramo final de la competencia.

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Por su lado, Oscar Piastri se quedó con el último lugar del podio tras salir airoso de la lucha por el tercer lugar con Leclerc, quien perdió el control del auto. El monegasco no pudo hacer pie en la última vuelta y fue adelantado por Russell y Verstappen para finalizar en 6° lugar.

Franco Colapinto iguala su marca histórica en F1

El resultado final iguala la marca de Colapinto obtenida en Azerbaiyán durante la temporada 2024. La consistencia mostrada en Miami, donde largó octavo y mantuvo su posición frente a la presión de pilotos consagrados, marca un salto de madurez en su conducción profesional. El triunfo del italiano Kimi Antonelli cerró una jornada donde el automovilismo nacional volvió a figurar en los puestos de puntuación.

Así quedó conformado el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

POSICIÓN PILOTO ESCUDERÍA PUNTOS

1 Kimi Antonelli Mercedes 25 PUNTOS 2 Lando Norris McLaren 18 PUNTOS 3 Oscar Piastri McLaren 15 PUNTOS 4 George Russell Mercedes 12 PUNTOS 5 Max Verstappen Red Bull 10 PUNTOS 6 Charles Leclerc Ferrari 8 PUNTOS 7 Lewis Hamilton Ferrari 6 PUNTOS 8 Franco Colapinto Alpine 4 PUNTOS 9 Carlos Sainz Williams 2 PUNTOS 10 Alex Albon Williams 1 PUNTO