La foto más tierna de Franco Colapinto: su novia mostró un momento íntimo y enamoró a sus seguidores

La actriz y cantante Maia Reficco volvió a mover el abispero en redes sociales al publicar fotos junto al piloto Franco Colapinto que reflejan su relación amorosa. Una de las fotos, en particular, despertó una fuerte repercusión entre sus seguidores por el costado más íntimo de la pareja .

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El posteo incluye una escena tomada dentro de un avión, donde el piloto aparece descansando con los ojos cerrados, una gorra clara y apoyado sobre el apoyabrazos. La imagen relajada rápidamente se volvió la más comentada: “Son demasiado lindos juntos” .

La artista había acompañado a Colapinto durante su reciente paso por Buenos Aires, donde participó de su Road Show -un evento masivo que reunió a miles de fanáticos-. En ese contexto, ambos compartieron distintos momentos que luego fueron publicados en redes y confirmaron su relación.

Entre las fotos difundidas, la que muestra al piloto durmiendo fue la que más reacciones generó, al mostrar un costado cercano de la relación. La publicación recibió miles de comentarios y mensajes de apoyo hacia la pareja.

El propio Colapinto también interactuó en el posteo con emojis de corazones y una carita enamorada, sumándose a la ola de reacciones que destacaron la complicidad. Los usuarios no tardaron en expresar su felicidad por la relación con mensajes como “los amamos” y “qué vivan los novios”, entre otros.

Confirmación de la relación entre Colapinto y Reficco

El vínculo entre Reficco y Colapinto venía generando especulaciones desde hacía tiempo, pero en los últimos días comenzaron a mostrarse públicamente con mayor naturalidad.

La confirmación del noviazgo se dio cuando la cuenta oficial de Alpine F1 Team compartió imágenes del piloto en el Gran Premio de Miami, donde se lo vio de la mano con la actriz mientras compartían una mate en su llegada al circuito.