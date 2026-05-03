Lionel Messi de visita en la Fórmula 1: "Teníamos ganas de saludarlo a Franco..."

Lionel Messi revolucionó el paddock del Gran Premio de Miami al llegar junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos. El astro rosarino combinó una visita protocolar al equipo Mercedes con un encuentro cargado de afecto hacia el piloto Franco Colapinto. La presencia del capitán argentino coincidió con la jornada más competitiva del joven de Pilar en la categoría.

La llegada del astro rosarino generó una conmoción inmediata en el circuito. Thiago, Mateo y Ciro captaron todas las miradas al vestir la indumentaria oficial de Mercedes-Benz. Esta elección estética respondió al acuerdo comercial entre la marca deportiva que patrocina a Messi y la escudería de las Flechas de Plata.

Durante la recorrida, Messi visitó el box de Mercedes para saludar a George Russell y a la joven promesa italiana Kimi Antonelli. En una escena viral, el futbolista se subió al monoplaza de Antonelli, quien largará desde la pole position, para conocer los detalles técnicos del habitáculo desde adentro. Sus hijos también mostraron entusiasmo al charlar con el piloto líder del campeonato.

El abrazo nacional entre Lionel Messi y Franco Colapinto

Tras su paso por la escudería alemana, la familia se dirigió a concretar el esperado encuentro con Franco Colapinto. El piloto de Pilar acababa de lograr el octavo puesto, la mejor clasificación de su historia en la Fórmula 1. Messi y Colapinto se estrecharon en un abrazo que validó el gran presente del automovilismo argentino. También participaron de la charla Maia Reficco, pareja del piloto, y los hijos de la pareja rosarina.

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Messi explicó que tenían muchas ganas de saludar al piloto porque en momentos anteriores les había quedado lejos el sector de su equipo: "Estamos viviendo esta experiencia por primera vez", comentó el capitán de la Selección argentina a la prensa antes de trasladarse a los sectores VIP para observar la carrera principal. La competencia, pautada para las 14:00 hora argentina, tiene al piloto nacional partiendo en la zona de puntos.

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En medio del despliegue de seguridad, ocurrió un episodio inesperado con una seguidora. Mientras intentaba fotografiar a Messi sin despegar la vista de su pantalla, la mujer tropezó con un escalón y cayó al suelo. El futbolista advirtió el incidente, pero continuó su marcha al verificar que la fanática no había sufrido daños de gravedad.