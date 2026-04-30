30 de abril de 2026 - 16:54

Lionel Messi rumbo al Mundial 2026: su exigente calendario antes de sumarse a la Selección Argentina

A menos de dos meses para el inicio de la Copa del Mundo, Lionel Messi enfrenta una seguidilla de partidos claves con Inter Miami.

Lionel Messi, dueño absoluto de la camiseta número 10 de la Selección Argentina.&nbsp;

Lionel Messi, dueño absoluto de la camiseta número 10 de la Selección Argentina. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá a la vuelta de la esquina, el foco del fútbol internacional está puesto en la salud y el ritmo de los protagonistas. En este escenario, la situación de Lionel Messi es prioritaria: el "10" atraviesa un presente de alta competencia en una MLS que no da respiro.

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Lionel Messi
Lionel Messi rumbo al Mundial 2026: su exigente calendario antes de sumarse a la Selecci&oacute;n Argentina.&nbsp;

Lionel Messi rumbo al Mundial 2026: su exigente calendario antes de sumarse a la Selección Argentina.

A este rodaje se suman sus compromisos internacionales de marzo con la Selección Argentina y la exigencia de la Copa de Campeones de la Concacaf, donde su equipo quedó eliminado en octavos de final.

  • Sábado próximo: El "Derbi de Florida" ante Orlando City.
  • Sábado siguiente: Visita a Toronto FC en Canadá.
  • Miércoles 13/5: Duelo ante FC Cincinnati como visitante.
  • Domingo 17/5: Local ante Portland Timbers (en el nuevo NU Stadium).
  • Domingo 24/5: Cierre de la etapa ante Philadelphia Union.

Este último tramo será vital para que el capitán llegue con ritmo, pero sin sobrecargas, al sueño de defender la corona mundial. El "modo Mundial" ya está activado y Messi, como siempre, es el centro de todas las miradas.

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