A menos de dos meses para el inicio de la Copa del Mundo, Lionel Messi enfrenta una seguidilla de partidos claves con Inter Miami.

Con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá a la vuelta de la esquina, el foco del fútbol internacional está puesto en la salud y el ritmo de los protagonistas. En este escenario, la situación de Lionel Messi es prioritaria: el "10" atraviesa un presente de alta competencia en una MLS que no da respiro.

Lionel Messi Lionel Messi rumbo al Mundial 2026: su exigente calendario antes de sumarse a la Selección Argentina. Gentileza

Lionel Messi: Presente goleador y regularidad total En lo que va de la temporada, Messi ha demostrado una vigencia absoluta. De los 10 partidos disputados por Inter Miami, el argentino participó en 9, completando la totalidad de los minutos en cada uno de ellos (solo descansó ante Charlotte en marzo). Con 7 goles anotados, Leo es la pieza fundamental de unas "Garzas" que marchan segundas en la Conferencia Este con 19 puntos, acechando al líder Nashville.

A este rodaje se suman sus compromisos internacionales de marzo con la Selección Argentina y la exigencia de la Copa de Campeones de la Concacaf, donde su equipo quedó eliminado en octavos de final.

El fixture antes del Mundial 2026: cinco paradas clave Antes de sumarse a la concentración de Lionel Scaloni, Messi deberá afrontar cinco compromisos finales durante mayo: