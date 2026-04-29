Mundial 2026: Mendoza Shopping te sorprende con la colección oficial de Playmobil de la Selección Argentina

Mendoza Shopping comienza a palpitar la Copa Mundial de Fútbol y celebra la pasión argentina con una propuesta única: la primera colección oficial de muñecos Playmobil que permite llevarse a casa a los grandes referentes del equipo que nos dio la tercera estrella .

La iniciativa invita a familias y fanáticos de la Scaloneta a coleccionar a los campeones en miniatura . Entre las figuras que se destacan se encuentra Lionel Messi , el técnico Lionel Scaloni y el arquero Emiliano “Dibu” Martínez , entre otros ídolos de la Selección Argentina .

La dinámica es muy sencilla y está pensada para que todos puedan participar: cualquier compra realizada en Mendoza Shopping es válida para acceder a la colección. Desde compras cotidianas en supermercados hasta salidas al cine o cenas familiares , cada consumo puede convertirse en una oportunidad para obtener estos Playmobil únicos .

Vale destacar que se trata de una colección exclusiva que aquí en Mendoza solo puede conseguirse en Mendoza Shopping y no se encuentra disponible en jugueterías.

La campaña se desarrolla en los principales shoppings del grupo en todo el país: Abasto Shopping , Alcorta Shopping , Alto Avellaneda , Alto Comahue , Alto Noa , Alto Palermo , Alto Rosario , Córdoba Shopping , Distrito Arcos , Dot Shopping , Mendoza Shopping , Patio Bullrich , Ribera Shopping , Soleil y Terrazas de Mayo .

Con esta amplia presencia, Grupo IRSA busca que la emoción por la Selección y la posibilidad de completar esta colección inédita llegue a fanáticos en cada rincón de la Argentina.

“Nuestro objetivo es que los centros comerciales formen parte de la vida cotidiana de las personas. El Mundial es un fenómeno único para los argentinos, especialmente después de haber sido campeones. Es el momento en que todos compartimos una misma pasión. Con esta iniciativa apostamos a reforzar el sentido de pertenencia y el orgullo nacional en el marco del evento deportivo más esperado del año ”, expresó Gastón Manganiello, CMO de Grupo IRSA.

“En Mendoza Shopping nuestra prioridad es crear experiencias que conecten con nuestros visitantes. Esta iniciativa es una invitación a vivir el centro comercial de una forma diferente, compartiendo en familia la pasión y la emoción que genera la Selección Argentina ” comentó Jesica Lois, Center Manager de Mendoza Shopping.

Cómo participar

Para acceder a esta edición limitada, los clientes deberán cargar en la aplicación ¡appa! las facturas de compra realizadas en los shopping participantes por un monto mínimo de $20.000 y abonar $15.000 por cada Playmobil.

SOBRE GRUPO IRSA

IRSA es la compañía líder en desarrollos inmobiliarios en Argentina, con más de 30 años creando proyectos que impulsan el crecimiento y la transformación en todo el país. Con la visión de generar desarrollo y un impacto positivo en el entorno, cada centro comercial, edificio de oficinas, hotel o desarrollo urbano nace para dinamizar la economía local, crear empleo y ofrecer nuevas experiencias que integren a la comunidad. Con 15 centros comerciales, oficinas premium y hoteles emblemáticos como el Llao Llao Resort, genera más de 18.000 empleos directos e indirectos a lo largo y ancho de la Argentina combinando innovación y desarrollo sostenible para construir un futuro con más oportunidades.

SOBRE MENDOZA SHOPPING

Mendoza Shopping, propiedad de IRSA, es el centro comercial de la región, referente por su constante innovación y su sólida oferta comercial. Con una propuesta que equilibra las mejores marcas de moda, una variada oferta gastronómica y amplias opciones de entretenimiento, se posiciona como el principal polo de consumo y el punto de encuentro preferido por las familias mendocinas.