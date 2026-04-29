Mundial 2026: cuánto cuesta ir a alentar a la Selección Argentina ante una logística compleja

Faltan poco más de un mes para que empiece de manera oficial el Mundial 2026 y a medida que se acerca la cita mundialista, la ilusión de los hinchas por ver a la Selección Argentina defender la copa crece, pero también crece la cautela ante una inversión considerable en un contexto económico delicado.

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El torneo de fútbol, que será el primero con 48 equipos y que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá , presenta una complejidad logística inédita debido a las enormes distancias entre sedes y un total de 104 partidos.

La Selección dirigida por Lionel Scaloni disputará los partidos de fase de grupos en Estados Unidos, debutando el 16 de junio en Kansas City, donde enfrentará a Argelia. Los dos partidos restantes de la primera fase del Grupo J serán contra Austria y Jordania en Arlington, en el estado de Texas.

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Teniendo en cuenta el calendario inicial de partidos y las sedes, la opción más conveniente para decir presente en la cita mundialista es dirigirse hacia Dallas, donde se disputarán dos partidos : contra Austria el 22 de junio y contra Jordania el 27 del mismo mes. En ese sentido, resulta conveniente realizar el viaje de forma autogestionada.

Para esta travesía existen opciones saliendo desde Buenos Aires el 20 de junio, con dos escalas, con destino final a Dallas por un precio de 1640 dólares. La vuelta está prevista para el 28 de junio, también con dos escalas, después del tercer partido de la fase de grupos.

Estadio Dallas Mundial 2026 Estadio AT&T, ubicado en Arlington, donde Argentina disputará dos partidos

En cuanto al alojamiento, al llegar el 21 de junio a tierras estadounidenses se requieren 7 noches de estadía. En la zona de Arlington, el promedio por noche en un Hotel es de 170 dólares en base doble según lo relevado en distintas plataformas, por lo que para una semana serían alrededor de USD 1200.

El mayor obstáculo para los fanáticos radica en las entradas. Debido a que los tickets oficiales de FIFA para los partidos del seleccionado ya se encuentran agotados, la única vía es la reventa, donde los precios rondan los 900 dólares por ticket. En este caso, al tratarse de dos partidos, el precio rondaría los 1800 dólares.

Con todos estos componentes, el “paquete” ascendería a unos 4500 dólares para estar presente en dos de los encuentros iniciales de la Selección Argentina. Esto sin contar los gastos diarios de comida y transportes internos, los cuales podrían ser de 1000 dólares más aproximadamente.

Paquetes y otras opciones para ir al Mundial

El fuerte de los paquetes es que, en su mayoría, ya incluyen las entradas para presenciar los encuentros y permiten financiarlo en cuotas. El punto negativo es que muchos de ellos no incluyen los aéreos.

La agencia ISC ofrece paquetes para ir a ver un partido de la Selección a Kansas o Dallas. Estos arrancan desde los USD 3500 con tres noches de alojamiento en hotel tres estrellas y con una entrada a elección en la fase de grupos. No incluye pasajes aéreos.

La Copa del Mundo de la FIFA La Copa del Mundo de la FIFA

En Luján Turismo, ofrecen un paquete completo de tres partidos de la fase de grupos hasta $9.990 dólares, con 13 noches de alojamiento en hotel, entradas, y “kit del hincha”.

Para los más optimistas, la agencia Go Travel ofrece un paquete para presenciar los 16avos de final, el cual incluye tres noches de alojamiento en la sede del partido, entradas para el encuentro y traslados internos por un valor base de 6000 dólares.

De todos modos, muchos fanáticos aguardarán a que la Argentina pase de fase y en ese momento emprender viaje al norte del continente. En caso de pasar la primera fase, la Selección podría jugar en Miami, la cual es una ciudad más directa en cuanto a los vuelos, pero al tratarse de fases decisivas el precio de las entradas llegaría a máximos exorbitantes.

Las principales dificultades

Un detalle a tener en cuenta es contar con la visa estadounidense, en caso de tener que tramitarla su valor ronda los 185 dólares, sumado a requisitos como ingresos comprobables, cuentas bancarias y propiedades, lo que desalienta a parte del público. Otra opción para aquellos que tienen pasaporte europeo es tramitar una autorización llamada ESTA (Electronic System for Travel Authorization) de forma online antes de viajar, la cual tiene validez por 90 días.

Además, la conectividad será un reto. Si bien las aerolíneas están aumentando su capacidad, la dispersión geográfica de las sedes hace que seguir a la Selección sea hasta cinco veces más caro que en ediciones anteriores como el Mundial de Brasil o el realizado en Qatar, donde todas las sedes estaban ubicadas en la misma ciudad: Doha.

Sedes mundial 2026

Otra de las claves es la anticipación a la hora de sacar los vuelos. Al estar a poco más de un mes del inicio del torneo, el margen es más acotado.

A pesar de que los precios son elevados, existen factores que alientan el flujo de viajeros, como un tipo de cambio más favorable que en Qatar, la cercanía cultural con las sedes y la posibilidad de que sea el último mundial de Lionel Messi.

Para mitigar el impacto económico, especialistas recomiendan operar con dólar MEP para pagar los consumos con tarjeta y evitar percepciones impositivas adicionales.