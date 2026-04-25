Brasil cerca de perder a uno de sus pilares para el Mundial 2026

El futbolista tendría que afrontar una operación para recuperarse de una vieja lesión que arrastra, y se perdería la Copa del Mundo.

La Selección de Brasil no deja de tener malas noticias. A las lesiones de largo plazo de Estevao y Rodrygo, en los últimos días se sumó una más, luego de que se revelara que uno de sus defensores estrellas podría perderse el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Militao cada vez más lejos del Mundial 2026: Militao marcó el tanto con el que Brasil le está ganando a Ecuador. (Foto: AP) Militao podría perderse el Mundial 2026 AP

Se trata de Eder Militao, quien juega en el Real Madrid de España. Esto se debe a que al defensor se le habría abierto una cicatriz por una lesión previa en el isquiotibial izquierdo, por lo que tendría que ser sometido a una operación que implicaría un plazo de recuperación que supera la disputa de la Copa del Mundo.

En caso de que se confirme que finalmente no podrá disputar el Mundial 2026, Militao se sumará a la lista de bajas que ya cuenta con Estevao, delantero del Chelsea de Inglaterra que sufrió una lesión grado 4 en el isquiptibial, y Rodrygo, del Real Madrid, por la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco exterior de su rodilla derecha.

En los últimos años, las lesiones se convirtieron en una pesadilla para Militao, que en 2024 se había roto los ligamentos y se perdió gran parte del 2025. En la presente temporada con el Real Madrid solo pudo disputar 21 partidos, en los que anotó dos goles y entregó una asistencia.