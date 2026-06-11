Exdefensor de la Selección brasileña es detenido en un aeropuerto cuando se dirigía al Mundial 2026

El exdefensor brasileño Ricardo Rocha , campeón del mundo con Brasil en 1994 , fue detenido en el aeropuerto internacional de Galeão, en Río de Janeiro, cuando se preparaba para viajar rumbo al Mundial 2026 . Según medios brasileños, el exjugador iba a trabajar como comentarista durante la competencia.

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El caso no está vinculado a un delito deportivo ni a un hecho ocurrido en la Copa del Mundo. La detención se produjo por una orden de prisión civil relacionada con una deuda de pensión alimenticia, según informaron Diário do Centro do Mundo, Diário do Nordeste y Terra.

La detención ocurrió el miércoles 10 de junio de 2026 , antes de que Ricardo Rocha embarcara hacia Estados Unidos. El exzaguero fue abordado en el aeropuerto Tom Jobim, conocido como Galeão, uno de los principales puntos de salida internacional de Río de Janeiro.

De acuerdo con la información publicada en Brasil, la orden fue expedida por la 16ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza , en el estado de Ceará. El proceso está vinculado a una deuda alimentaria informada en R$ 2.414,57 , valor actualizado por última vez en diciembre de 2024.

El dato que complejiza el caso es la versión de la defensa. Según Diário do Nordeste y Terra, los abogados de Ricardo Rocha sostuvieron que la medida ya había sido revocada y que se trató de una situación que debía ser regularizada ante las autoridades.

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Por eso, la información debe leerse con precisión: hubo una detención en aeropuerto reportada por medios brasileños, pero la defensa del exjugador afirmó que la orden no debía seguir vigente. Hasta que avance el trámite judicial, no corresponde presentar el caso como una condena penal.

Quién es Ricardo Rocha

Ricardo Rocha fue defensor central y formó parte del plantel de Brasil campeón del mundo en Estados Unidos 1994. Aunque una lesión limitó su participación durante aquel torneo, integró el equipo que levantó la Copa del Mundo.

A nivel de clubes, tuvo pasos por equipos de Brasil y también por el fútbol europeo, con etapas en Real Madrid y Sporting de Lisboa. En la Selección brasileña, fue parte de una generación marcada por nombres históricos del fútbol sudamericano.

Por qué viajaba al Mundial 2026

Según la prensa brasileña, Rocha se dirigía al Mundial para cumplir tareas como comentarista. La Copa del Mundo 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, reúne por primera vez a 48 selecciones y concentra gran parte de la cobertura internacional.