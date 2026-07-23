23 de julio de 2026 - 23:50

Imágenes sensibles: un futbolista sufrió una grave fractura en Brasil tras un planchazo

Gabriel Pec sufrió una fractura de tibia durante su debut con Cruzeiro tras una fuerte infracción de un futbolista de Internacional. Fue operado con éxito, pero permanecerá varios meses fuera de las canchas.

Cruzeiro pierde a Gabriel Pec por una fractura de tibia tras una fuerte infracción.

Cruzeiro pierde a Gabriel Pec por una fractura de tibia tras una fuerte infracción.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El regreso del fútbol brasileño tras la pausa por el Mundial 2026 dejó una escena que generó conmoción. Gabriel Pec, reciente incorporación de Cruzeiro, sufrió una fractura de tibia izquierda durante su debut oficial luego de recibir una dura infracción de Victor Gabriel, defensor de Internacional.

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El extremo de 25 años, que llegó procedente de la Major League Soccer (MLS), debió abandonar el encuentro y posteriormente fue sometido a una intervención quirúrgica. Según las primeras estimaciones, permanecerá al menos tres meses alejado de la actividad.

Cómo fue la jugada que provocó la lesión

La acción ocurrió a los 14 minutos del segundo tiempo, cuando Internacional se imponía 1-0 en el estadio José Pinheiro Borda, de Porto Alegre. En una disputa por la pelota en la mitad de la cancha, Victor Gabriel se lanzó al piso para intentar recuperar el balón, pero terminó impactando con fuerza sobre la pierna izquierda del atacante.

En un primer momento, el árbitro Flávio Rodrigues de Souza otorgó ley de ventaja. Sin embargo, al advertir la magnitud de la lesión, detuvo el juego, solicitó asistencia médica inmediata y expulsó directamente al defensor de Internacional.

Gabriel Pec sufrió una impactante fractura en su debut con Cruzeiro.

Gabriel Pec sufrió una impactante fractura en su debut con Cruzeiro.

Gabriel Pec fue operado y comenzó su recuperación

Tras ser trasladado a un centro médico, el futbolista fue intervenido quirúrgicamente con éxito. Luego de la operación, agradeció el apoyo recibido a través de un breve mensaje. "Muchas gracias por los mensajes de cariño. Ahora me tengo que enfocar en la recuperación", dijo.

La lesión representa un duro golpe para Cruzeiro, que había realizado una importante inversión para incorporar al delantero. El club desembolsó 12 millones de dólares para concretar su llegada desde la MLS, donde defendía los colores de Los Angeles Galaxy.

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