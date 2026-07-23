Murió Zdenek Chovanec, la joven promesa del automovilismo que compartió categoría con Colapinto

El automovilismo internacional recibió una noticia dolorosa: Zdenek Chovanec murió a los 21 años . El piloto venezolano, que había competido en la Fórmula 3 de la FIA durante las temporadas 2021 y 2022, fue despedido por los principales organismos del deporte motor.

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La Federación Internacional de Automóvil confirmó la noticia a través de sus canales oficiales y expresó sus condolencias a la familia y amigos del corredor. Desde la organización de la Fórmula 3 también manifestaron su pesar por la pérdida de quien formó parte del campeonato durante dos temporadas.

“Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Zdenek Chovanec” , comunicó la FIA en sus redes sociales. El organismo recordó su participación en el campeonato internacional y acompañó a sus seres queridos en este difícil momento.

La categoría en la que compitió también publicó un mensaje de despedida, destacando el paso del piloto por una grilla que reunió a varios corredores que hoy forman parte de la Fórmula 1.

Hasta el momento, la familia de Chovanec n o informó públicamente las causas de su muerte. Según medios especializados, el fallecimiento ocurrió el sábado 18 de julio en Trofa, Portugal, ciudad donde residía junto a sus familiares.

El mundo motor despide a Zdenek Chovanec, el joven piloto que dejó su huella en la Fórmula 3. Gentileza.

De Venezuela a Europa: una carrera construida desde abajo

Chovanec nació en Puerto de la Cruz, Venezuela, en 2004, dentro de una familia con raíces checas. Tiempo después se instaló en Portugal, país donde comenzó a desarrollar su camino dentro del automovilismo.

Su historia tuvo una particularidad: a diferencia de muchos pilotos profesionales, inició su etapa en el karting recién a los 14 años. A pesar de ese comienzo más tardío, logró avanzar rápidamente y en 2020 dio el salto al automovilismo internacional.

Ese año participó en la Fórmula 4 con el equipo Xcel Motorsport y sus actuaciones le permitieron acceder a una de las categorías más exigentes del mundo: la Fórmula 3.

Chovanec llegó a la Fórmula 3 en 2021 y luego exploró otras categorías antes de alejarse temporalmente de las pistas. Gentileza

Un campeonato junto a futuras figuras de la Fórmula 1

En 2021 llegó a la Fórmula 3 de la mano de Charouz Racing System. Allí se enfrentó a una camada de pilotos que con el tiempo alcanzarían protagonismo en el máximo nivel del automovilismo.

Durante su paso por la categoría compartió pista con Franco Colapinto, Isack Hadjar y Oliver Bearman, tres nombres que posteriormente dieron el salto hacia la Fórmula 1.

Aunque no logró consolidarse entre los principales protagonistas del campeonato, Chovanec formó parte de una generación considerada una de las más competitivas de los últimos años.

Sus últimos años lejos de las pistas

Luego de su experiencia en Fórmula 3, el venezolano buscó nuevos desafíos en competencias de resistencia. En 2023 participó en categorías como Sportscars y la Ultimate Cup Series dentro de la clase LMP3.

Un año después decidió tomarse una pausa del automovilismo por motivos personales. Su última aparición conocida al volante había sido a comienzos de 2025, durante unos entrenamientos de la categoría ARCA Menards en el histórico circuito de Daytona.

La noticia de su fallecimiento generó conmoción en el ambiente motor, que despidió a un joven piloto que todavía tenía mucho camino por recorrer y cuyo sueño siempre estuvo ligado a la velocidad.