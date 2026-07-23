23 de julio de 2026 - 17:47

Fórmula 1: hora y dónde ver en vivo las prácticas libres de Franco Colapinto en el GP de Hungría

Este viernes se llevarán a cabo en el Hungaroring las prácticas libres 1 y 2 de la undécima carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine.

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Foto:

Gnetileza.
Los Andes | Redacción Deportes
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El Hungaroring, construido en 1985, es una pista estrecha y sin rectas largas, por lo que para los pilotos es muy dif&iacute;cil adelantar.

El Hungaroring, construido en 1985, es una pista estrecha y sin rectas largas, por lo que para los pilotos es muy difícil adelantar.

Cómo es el circuito del GP de Hungría

El Hungaroring, construido en 1985, es una pista estrecha y sin rectas largas, por lo que para los pilotos es muy difícil adelantar. Conocido como el 'Mónaco sin barreras', debido a su similitud con el Circuito de Montecarlo, es un trazado que exige al máximo tanto los neumáticos como los frenos y en el que la carga aerodinámica de los monoplazas cobra un papel crucial.

  • Longitud: 4.381 km
  • Vueltas: 70
  • Curvas: 14
  • Récord de vuelta: 1:17.103 - Max Verstappen (2019)

Fórmula 1: a qué hora de Argentina son las prácticas libres del GP de Hungría

  • Argentina: FP1: 8.30 horas FP2: 12
  • Brasil: 8.30 y 12.00 horas
  • Uruguay: 8.30 y 12.00 horas
  • Paraguay: 7.30 y 11.00 horas
  • Chile: 7.30 y 11.00 horas
  • Bolivia: 7.30 y 11.00 horas
  • Venezuela: 7.30 y 11.00 horas
  • Perú: 6.30 y 10.00 horas
  • Ecuador: 6.30 y 10.00 horas
  • Colombia: 6.30 y 10.00 horas
  • México: 5.30 y 9.00 horas

Colapinto en el GP de Hungría de la Fórmula 1: dónde ver por TV y ONLINE

La carrera de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. Además, vas a poder seguir el minuto a minuto de la competición en el sitio web www.losandes.com.ar. También se podrá ver online a través de Disney+ Premium, la plataforma digital de ESPN.

Calendario restante de la Fórmula 1 en la temporada 2026

  • Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto
  • Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre
  • Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre
  • Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre
  • Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre
  • Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre
  • Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre
  • Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre
  • Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre

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