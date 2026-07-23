Fórmula 1: hora y dónde ver en vivo las prácticas libres de Franco Colapinto en el GP de Hungría

Este viernes se llevarán a cabo en el Hungaroring las prácticas libres 1 y 2 de la undécima carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

La temporada 2026 de la Fórmula 1, que tiene como líder a Kimi Antonelli, celebrará su undécima carrera del año en el Gran Premio de Hungría y este viernes se desarrollarán las prácticas libres 1 y 2 en el Hungaroring con la presencia de Franco Colapinto para el equipo Alpine.

El Hungaroring, construido en 1985, es una pista estrecha y sin rectas largas, por lo que para los pilotos es muy difícil adelantar. Gentileza. Cómo es el circuito del GP de Hungría El Hungaroring, construido en 1985, es una pista estrecha y sin rectas largas, por lo que para los pilotos es muy difícil adelantar. Conocido como el 'Mónaco sin barreras', debido a su similitud con el Circuito de Montecarlo, es un trazado que exige al máximo tanto los neumáticos como los frenos y en el que la carga aerodinámica de los monoplazas cobra un papel crucial.

Longitud: 4.381 km

4.381 km Vueltas: 70

70 Curvas: 14

14 Récord de vuelta: 1:17.103 - Max Verstappen (2019) Fórmula 1: a qué hora de Argentina son las prácticas libres del GP de Hungría Argentina: FP1: 8.30 horas FP2: 12

Brasil: 8.30 y 12.00 horas

8.30 y 12.00 horas Uruguay: 8.30 y 12.00 horas

8.30 y 12.00 horas Paraguay: 7.30 y 11.00 horas

7.30 y 11.00 horas Chile: 7.30 y 11.00 horas

7.30 y 11.00 horas Bolivia: 7.30 y 11.00 horas

7.30 y 11.00 horas Venezuela: 7.30 y 11.00 horas

7.30 y 11.00 horas Perú: 6.30 y 10.00 horas

6.30 y 10.00 horas Ecuador: 6.30 y 10.00 horas

6.30 y 10.00 horas Colombia: 6.30 y 10.00 horas

6.30 y 10.00 horas México: 5.30 y 9.00 horas Colapinto en el GP de Hungría de la Fórmula 1: dónde ver por TV y ONLINE La carrera de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. Además, vas a poder seguir el minuto a minuto de la competición en el sitio web www.losandes.com.ar. También se podrá ver online a través de Disney+ Premium, la plataforma digital de ESPN.