Alerta mundial: investigan dos partidos de España en la Copa por supuestas irregularidades en apuestas

Dos juegos de España se encuentran implicados por dos casos puntales en lo que fue su participación en el Mundial 2026, ambos en la fase de grupos.

La Selección Española de Fútbol vuelve a estar en el foco mediático, pero esta vez por motivos extrafutbolísticos. El Group of Copenhagen —una red internacional independiente especializada en la prevención y detección de la manipulación en eventos deportivos— ha detectado siete casos sospechosos en la Copa del Mundo 2026 y ha solicitado formalmente explicaciones a la FIFA. Entre las alertas señaladas, dos salpican directamente a los encuentros disputados por "La Roja" en la fase de grupos.

Los dos episodios bajo la lupa de la Furia Roja Apuestas atípicas contra Cabo Verde: Se registró un volumen inusual y concentrado de apuestas en la plataforma Polymarket que vaticinaban que España no lograría la victoria frente al conjunto africano.

La demora del VAR ante Arabia Saudita: Se levantaron sospechas por la excesiva tardanza de la revisión arbitral para anular el gol de Ferran Torres durante la goleada del conjunto español. Clasificación de riesgo: Ambas situaciones fueron catalogadas como "alertas amarillas". En la escala de cuatro niveles del organismo (verde, amarilla, naranja y roja), este nivel responde a indicios leves de irregularidad, como movimientos inexplicables de mercado, tráfico de información privilegiada o rumores en redes sociales.

LA FIFA ABRIÓ UNA INVESTIGACIÓN CONTRA ESPAÑA POR SUPUESTO AMAÑO DE PARTIDOS POR APUESTAS DEPORTIVAS EN EL MUNDIAL 2026.



El Group of Copenhagen identificó siete casos en la Copa del Mundo que despertaron grandes dudas sobre su licitud y formalizó una solicitud oficial… pic.twitter.com/fQ5tE61QhM — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) July 24, 2026 La postura de los expertos y la respuesta de la FIFA A pesar del revuelo generado, los especialistas piden prudencia. Christian Kalb, experto en integridad deportiva y excolaborador del Group of Copenhagen, explicó a The Athletic que este tipo de avisos no significan necesariamente que haya existido fraude:

"Las alertas pueden explicarse por comportamientos atípicos del mercado, como cambios repentinos en las cuotas o reajustes en la liquidez de coberturas. Existen múltiples explicaciones lógicas que no implican manipulación", señaló Kalb. Por su parte, el ente rector del fútbol mundial ha desestimado cualquier tipo de irregularidad. Desde la FIFA aseguraron tajantemente que no se detectó actividad sospechosa ni indicios de manipulación en ninguno de los partidos disputados en el torneo, desmarcándose de los señalamientos de la red independiente.

Rodri fue elegido el mejor jugador del Mundial 2026 durante la ceremonia de entrega de reconocimientos tras la final disputada entre España y Argentina. EFE Los otros partidos señalados en el informe Además de los encuentros de España, el Group of Copenhagen incluyó en su solicitud otros casos atípicos ocurridos durante la competición:

México vs. Sudáfrica : La expulsión del futbolista sudafricano Themba Zwane.

El caso Folarin Balogun: Movimientos de apuestas atípicos sobre sus probabilidades de jugar contra Bélgica el mismo día que recibió una tarjeta roja ante Bosnia y Herzegovina, previo a que la sanción fuera revocada.