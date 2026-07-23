España se une a Italia, Francia, Alemania y más de 20 países en una firme ofensiva de la Unión Europea para combatir el turismo masivo y proteger la sostenibilidad en todo el continente

Las nuevas directrices de la red Natura 2000 buscan equilibrar el flujo de visitantes en 27.000 sitios protegidos que generan hasta 85.000 millones de euros al año.

España lidera una respuesta coordinada junto a potencias europeas para frenar el impacto del turismo desmedido en sus ecosistemas más frágiles. El plan implementa una serie de pautas obligatorias desde este año para gestionar el flujo de personas en más de 27.000 espacios naturales protegidos, buscando que el crecimiento económico no destruya los hábitats locales.

La iniciativa surge tras años de protestas ciudadanas y una presión ambiental creciente en destinos icónicos como las Islas Canarias, Doñana o los Pirineos. Al integrar estas nuevas reglas, la Unión Europea intenta blindar su biodiversidad mientras mantiene una industria que representa el 12% del Producto Interno Bruto español y sostiene millones de empleos en todo el bloque.

¿Cómo funciona el plan para redistribuir viajeros y proteger hábitats? El eje de esta estrategia radica en el funcionamiento de la red Natura 2000, el sistema de áreas protegidas más grande del mundo, que abarca casi el 20% del suelo europeo. El mecanismo no busca prohibir el acceso, sino aplicar una gestión científica basada en la capacidad de carga de cada lugar. Esto significa que, a partir de ahora, se realizarán estudios técnicos para determinar cuántas personas puede recibir un parque nacional antes de que el daño ambiental sea irreversible.

La razón de fondo para este cambio es la necesidad urgente de diversificar la oferta. En lugar de concentrar a millones de turistas en unos pocos puntos calientes durante los meses de verano, las directrices fomentan el turismo durante todo el año y en destinos rurales menos conocidos. De esta forma, se alivia la presión sobre las comunidades locales y se garantiza que los servicios ecosistémicos, como el almacenamiento de carbono en bosques y humedales, sigan funcionando frente al cambio climático.