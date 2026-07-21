El escritor Pérez-Reverte estalló contra Argentina: "Representaron a la parte más violenta de la sociedad"

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina , celebrada en Nueva York, trascendió lo deportivo tras la victoria de la Roja por el gol de Ferran Torres.

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Lo que debió ser una fiesta del fútbol terminó en una tenso altercado iniciado por un golpe de Leandro Paredes a Rodri, seguida de agresiones que involucraron a jugadores como Nahuel Molina y Gavi, y el polémico gesto del plantel argentino de dar la espalda a los campeones durante la premiación.

Ante estos hechos, el escritor y académico de la RAE, Arturo Pérez-Reverte , utilizó sus redes sociales para lanzar una crítica demoledora contra la actitud de los subcampeones.

El autor de El capitán Alatriste afirmó que, con su “zafio comportamiento, sucias maneras y mal perder” , la selección albiceleste no estuvo a la altura de la nación que representa. Según el novelista, los futbolistas “representaron solo a la parte más violenta e irracional de cierta detestable sociedad argentina” , subrayando tajantemente que el país “es mejor que eso” .

No seamos injustos, no nos equivoquemos. Con su zafio comportamiento, sucias maneras y mal perder, la selección que jugó contra España no representó a Argentina, que es mejor que eso. Representó sólo a la parte más violenta e irracional de cierta detestable sociedad argentina. pic.twitter.com/T9reohEeSf

Las declaraciones de Pérez-Reverte, quien frecuentemente ha manifestado su cariño y respeto por Argentina , e incluso admitió que prefería una victoria de los “primos hermanos” argentinos antes que una inglesa, desataron una fuerte respuesta en la red social X.

Varios usuarios lo acusaron de sumarse a una “campaña anti argentina” y denunciaron actos de xenofobia contra argentinos en Madrid.

Sin embargo, el escritor se mantuvo firme en su postura, asegurando que sus palabras nacen de un juicio propio tras haber visto el partido completo y que tiene la experiencia suficiente para no dejarse influir por narrativas ajenas. Reverte insistió en que “caza solo” en sus opiniones.

Mientras la FIFA investiga los incidentes, la prensa mundial y figuras como el propio Reverte contrastan la actitud del equipo con gestos de deportividad aislados, como el del “Flaco” López, el único jugador argentino que no dio la espalda a los campeones en el podio.