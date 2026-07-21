Arqueólogos descubren un misterioso sarcófago romano de 5 toneladas sellado hace 1.500 años

Un descubrimiento arqueológico ocurrido en la costa de Croacia volvió a poner el foco sobre uno de los antiguos asentamientos romanos de la región. Durante unas excavaciones preventivas, un equipo de especialistas encontró un enorme sarcófago que había permanecido enterrado durante siglos y que conservaba su estructura prácticamente intacta.

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La pieza, de unas 5 toneladas , permaneció sellada durante más de 1.500 años y fue localizada a varios metros de profundidad. Pero el verdadero misterio apareció cuando los investigadores comprobaron que no presentaba indicios evidentes de saqueo ni de desplazamientos posteriores, lo que permitió estudiar el contexto original de la sepultura.

El descubrimiento tuvo lugar en Cavtat, una localidad ubicada sobre la costa del mar Adriático, en el sur de Croacia. Durante la época romana, este territorio formaba parte de Epidauro, un asentamiento de importancia dentro de la antigua provincia romana de Dalmacia.

Una de las principales incógnitas es conocer quién fue la persona enterrada en su interior y por qué recibió un monumento funerario.

La zona conserva numerosos vestigios arqueológicos, por lo que las obras y excavaciones preventivas suelen convertirse en oportunidades para localizar nuevos restos de la Antigüedad. En este caso, los trabajos desarrollados en el yacimiento conocido como Zorina 8 permitieron identificar una antigua zona funeraria.

La relevancia del descubrimiento no depende únicamente del tamaño del sarcófago. Una de sus características más importantes es que la estructura permaneció sellada durante un periodo extraordinariamente prolongado.

La tapa conservaba el mortero de cal utilizado para cerrar la cámara funeraria y no se observaron señales claras de que hubiera sido abierta en épocas posteriores. Tampoco se encontraron evidencias de saqueos o de movimientos que hubieran alterado su posición original.

Entre los aspectos que hacen excepcional al descubrimiento se encuentran:

El sarcófago permaneció sellado durante más de 1.500 años.

permaneció sellado durante más de La estructura conservaba su ubicación original.

conservaba su El mortero de cal utilizado para sellar la tapa permanecía intacto.

de cal utilizado para sellar la tapa permanecía No se identificaron señales claras de saqueo.

El contexto funerario puede aportar información sobre las prácticas de la Antigüedad Tardía.

El hallazgo demuestra que los antiguos asentamientos romanos todavía pueden esconder importantes testimonios bajo el suelo. WEB

¿Qué encontraron dentro de la tumba que permaneció sellada?

La apertura del sarcófago fue precedida por un proceso de documentación detallado. Los especialistas registraron la posición de la pieza, estudiaron el estado del sellado y analizaron cada elemento antes de retirar la pesada tapa.

En el interior encontraron los restos de una sola persona . Sin embargo, el esqueleto no presentaba un buen estado de conservación, lo que limita algunas de las investigaciones que podrían realizarse directamente sobre los huesos.

. Sin embargo, el esqueleto no presentaba un buen estado de conservación, lo que limita algunas de las investigaciones que podrían realizarse directamente sobre los huesos. Aun así, la tumba contenía otros materiales de interés. Los investigadores recuperaron restos orgánicos y depósitos acumulados dentro de la cámara funeraria, elementos que serán sometidos a diferentes análisis científicos.

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Más que una enorme pieza de piedra, el sarcófago de Cavtat representa una cápsula del tiempo que sobrevivió durante más de 1.500 años. Su descubrimiento permite acercarse a una época en la que la vida y la muerte estaban acompañadas por rituales que, en este caso, quedaron preservados bajo tierra hasta que los arqueólogos volvieron a abrir la historia.