Estado de catástrofe en Chile: confirmaron 10 muertos y La Serena quedó tapada por el agua

Con graves daños y afectaciones en la región de Coquimbo, el intenso sistema frontal que afecta a gran parte de Chile continúa agravando el panorama con la muerte de 10 personas , mientras otras cuatro permanecen desaparecidas y más de 2.400 resultaron damnificadas por las inundaciones , los deslizamientos de tierra y el aislamiento de numerosas localidades.

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La emergencia abarca un extenso territorio, desde la región de Atacama hasta Los Ríos , con especial impacto en Coquimbo, donde el gobierno de José Antonio Kast decretó el Estado de Excepción de Catástrofe por calamidad pública para facilitar el despliegue de recursos y acelerar la respuesta ante la crisis.

Durante un nuevo balance oficial, la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, detalló el trabajo que realizan las distintas instituciones que integran el sistema de emergencia en las zonas más afectadas por el temporal.

La funcionaria explicó que, además de los operativos desplegados en Coquimbo, también se concretaron evacuaciones y rescates aeromédicos en la región de Atacama para asistir a habitantes que permanecían aislados en la localidad de Alto del Carmen.

Postales y videos en las redes sociales se hicieron virales al mostrar la turística Avenida del Mar , ubicada en el borde costero de la ciudad de La Serena, tapada por el agua. De hecho, varios condominios se vieron inundados y los vehículos quedaron inmovilizados. En la playa se acumuló toda la basura.

Cebrián indicó que, a pedido de Senapred, distintas empresas de telecomunicaciones enviaron unidades móviles para reforzar la cobertura de telefonía celular en comunas donde las comunicaciones se volvieron inestables como consecuencia del fenómeno meteorológico.

En ese marco, las autoridades emitieron 124 mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para advertir a la población sobre los riesgos y las evacuaciones preventivas. Del total de avisos, el 76% se concentró en las regiones de Atacama y Coquimbo, las más castigadas por el avance del sistema frontal.

El informe oficial también confirmó que Carabineros mantiene cuatro denuncias por presunta desgracia. Dos de las personas desaparecidas corresponden a la región de Coquimbo y las otras dos a Atacama, mientras continúan los operativos de búsqueda.

En cuanto al balance de afectados publicado por el diario BioBioChile, Senapred reportó 17 personas lesionadas, 2.422 damnificados y 1.168 evacuados que permanecen alojados en albergues temporales. La mayor cantidad de estos casos se concentra en la Región Metropolitana, Atacama y Coquimbo.

La región de Coquimbo fue declarada en estado de catástrofe tras los daños que dejó el sistema frontal Gentileza / Diario El Día

Otro dato que refleja la magnitud de la emergencia es la cantidad de personas que siguen aisladas por el corte de caminos y la crecida de ríos. Según el reporte oficial, 104.504 habitantes permanecen incomunicados, principalmente entre Atacama y Coquimbo, donde las condiciones climáticas complicaron el acceso terrestre a numerosas localidades.

Los daños materiales también crecieron con el correr de las horas. El balance de Senapred registró 76 viviendas completamente destruidas entre las regiones de La Araucanía y Atacama.

Además, otras 2.121 sufrieron daños de consideración, 16.948 presentaron afectaciones menores y 888 continúan bajo evaluación para determinar el nivel de deterioro.

El temporal en Chile ya dejó 10 muertos EFE

La infraestructura eléctrica tampoco escapó a las consecuencias del temporal. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que alrededor de 138.000 clientes permanecen sin suministro eléctrico entre Atacama y La Araucanía. Las regiones de Valparaíso y Coquimbo concentran la mayor cantidad de interrupciones del servicio.

En medio de la emergencia, el presidente de Chile, José Antonio Kast, llamó a priorizar la asistencia a la población afectada y destacó el trabajo conjunto de las distintas instituciones involucradas en la respuesta al desastre.

“Aquí hay momentos para ocuparse, que es en lo que estamos todos, y le agradezco una vez más la disposición, porque esto no es una diferencia de colores políticos. Hoy día la urgencia, la emergencia nos convoca a todos. Tenemos un solo norte que es salvar vidas”, expresó el mandatario, al tiempo que agradeció la labor de los equipos de rescate y de los organismos que continúan desplegados en las distintas regiones del país.