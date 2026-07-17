Videos: fuertes tormentas y marejadas en Chile dejaron tres muertos, destrucción y cientos de evacuados

El intenso sistema frontal que afecta a gran parte de Chile dejó un saldo de tres personas fallecidas, cientos de evacuados y severos daños materiales en los hogares y las calles, mientras las autoridades mantienen la alerta ante el pronóstico de nuevas lluvias y fuertes vientos durante los próximos días.

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La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred), Alicia Cebrián, informó que hasta la mañana de este viernes se registraban 79 personas damnificadas, 158 aisladas, 466 albergadas y siete lesionadas, además de cinco viviendas destruidas.

Las personas afectadas pertenecen principalmente a las regiones de La Araucanía, Biobío, Ñuble, Maule y O'Higgins, donde el temporal provocó inundaciones, anegamientos y cortes de rutas.

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En cuanto a los daños materiales, el balance oficial indicó que existen 96 viviendas con daño mayor, 700 con daños menores y 330 inmuebles que continúan siendo evaluados , cifras que podrían aumentar a medida que avancen los relevamientos, reportó el medio BioBioChile.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que a las 7.30 de este viernes permanecían 257.000 clientes sin suministro eléctrico, producto de la caída de árboles, postes y tendidos eléctricos.

Durante la jornada continuarán las tareas de despeje de caminos y retiro de escombros con personal especializado, mientras distintos organismos trabajan para restablecer los servicios básicos.

Una grúa cayó sobre viviendas y vehículos en Coquimbo

Uno de los episodios más impactantes ocurrió el jueves en el sector Sindempart, en la comuna de Coquimbo, donde una grúa de gran porte colapsó debido a las intensas ráfagas de viento.

El accidente dejó una persona herida, además de cinco viviendas y seis vehículos dañados. Las imágenes del derrumbe se viralizaron rápidamente en las redes sociales por la magnitud del incidente.

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Kast anunció medidas y pidió evacuar zonas de riesgo

El presidente chileno José Antonio Kast anunció la utilización de recursos mediante el 2% constitucional de emergencia para enfrentar la contingencia y agradeció el apoyo preventivo desplegado por las Fuerzas Armadas.

Además, hizo un llamado a las personas que viven en sectores de riesgo.

"Quienes residen en lugares no aptos para viviendas tienen que evacuar. También debemos terminar con las tomas de terreno en sectores que representan un peligro inminente para la vida humana", expresó.

Los meteorólogos advirtieron que un bloqueo atmosférico sobre el océano Pacífico -el mismo que afecta en Mendoza a la cordillera de los Andes con nevadas- continuará favoreciendo el ingreso de nuevos sistemas frontales, por lo que las precipitaciones persistirán al menos durante las próximas 72 horas.

Daños en Penco (Chile) tras el sistema frontal Instagram @somospenco.cl

La alerta meteorológica permanecerá vigente desde este viernes hasta la noche del domingo para varias regiones del centro y centro-sur de Chile, con acumulados de lluvia que podrían alcanzar valores excepcionales:

Coquimbo: entre 130 y 180 milímetros.

Valparaíso: entre 120 y 160 milímetros.

Región Metropolitana: entre 100 y 150 milímetros.

O'Higgins: entre 90 y 120 milímetros.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de ríos, quebradas y zonas costeras debido al riesgo de nuevas inundaciones, deslizamientos de tierra y marejadas durante el fin de semana.