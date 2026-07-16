16 de julio de 2026 - 17:03

Evacuaron a turistas que quedaron varados en medio del temporal de nieve en alta montaña

El temporal obligó a montar un operativo de asistencia de urgencia y a replegar a los visitantes de Puente del Inca y Los Puquios. Rige una alerta amarilla por nevadas persistentes.

Turistas fueron evacuados tras quedar varados en la zona de alta montaña&nbsp;

Turistas fueron evacuados tras quedar varados en la zona de alta montaña 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En un contexto de temporal de nevadas y con una gran afluencia de turistas a la zona de alta montaña, durante este jueves tuvieron que ser evacuados tres ciudadanos en la zona Las Cuevas ante las condiciones climáticas adversas.

Leé además

Se pronosticó una tormenta de 72 horas: qué zonas afectará. 

Se viene una tormenta de 72 horas con nieve, granizo y lluvias: qué zonas serán las más afectadas

Por Redacción Sociedad
Alerta amarilla por viento Zonda en algunos sectores de Mendoza y nevadas en alta montaña.

Advierten por "efecto Zonda" en el llano, temporal de nieve y paso a Chile cerrado por varios días

Por Bernarda García Centurión

Por otro lado, desde Gendarmería informaron que el temporal de nieve comenzó alrededor de las 15.30 en la zona de Las Cuevas.

Como parte de los trabajos y ante la llegada del temporal, después de las 17 comenzará el retiro de turistas en Puente del Inca y zona de Los Puquios. En ese sentido indicaron que se esperan una gran acumulación de nieve con más de 2,5 metros en el lado Argentino y 3 metros en el lado de Chile.

Ruta cortada por nieve y trabajo de despeje

Ruta cortada por nieve y trabajo de despeje

Por otro lado, Vialidad Nacional sigue trabajando en los despejes para garantizar la transitabilidad de las rutas nacionales y los pasos fronterizos ante la presencia de hielo y nieve durante la temporada invernal.

El pronóstico anticipa importantes nevadas que se extenderán durante varios días sobre la cordillera mendocina y para las cuales rigen una alerta amarilla. La expectativa es que las precipitaciones permitan mejorar las condiciones de las pistas y ampliar la oferta para los visitantes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Así está hoy Los Puquios, cercano al Gran Mendoza

Llegó la nieve: así están los centros de esquí de Mendoza, listos para habilitar las pistas

Por Bernarda García Centurión
La localidad de Las Cuevas, tapada por la nieve este 15 de julio

El protocolo de Defensa Civil por el fuerte temporal en Alta Montaña: esperan hasta 2 metros de nieve

Por Redacción Sociedad
La victoria de la Selección transformó el centro mendocino en una gran fiesta popular. Entre bombos, trompetas y camisetas albicelestes, mendocinos y turistas contaron cómo vivieron un partido que volvió a hacer sufrir y soñar a todo un pueblo.

Las historias detrás del festejo: turistas, cábalas y una ciudad rendida a la Selección Argentina

Balnearios de Italia comenzaron a restringir la entrada a turistas. 

Un balneario entre montañas tomó medidas estrictas contra los turistas imprudentes