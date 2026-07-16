Evacuaron a turistas que quedaron varados en medio del temporal de nieve en alta montaña

El temporal obligó a montar un operativo de asistencia de urgencia y a replegar a los visitantes de Puente del Inca y Los Puquios. Rige una alerta amarilla por nevadas persistentes.

En un contexto de temporal de nevadas y con una gran afluencia de turistas a la zona de alta montaña, durante este jueves tuvieron que ser evacuados tres ciudadanos en la zona Las Cuevas ante las condiciones climáticas adversas.

La evacuación se produjo en la zona de Las Cuevas hacia Uspallata, donde los turistas habían quedado varados en medio del intenso temporal de nieve. Allí se utilizaron máquinas de Vialidad Nacional y equipo para despejar el camino.

Por otro lado, desde Gendarmería informaron que el temporal de nieve comenzó alrededor de las 15.30 en la zona de Las Cuevas.

Como parte de los trabajos y ante la llegada del temporal, después de las 17 comenzará el retiro de turistas en Puente del Inca y zona de Los Puquios. En ese sentido indicaron que se esperan una gran acumulación de nieve con más de 2,5 metros en el lado Argentino y 3 metros en el lado de Chile.

Ruta cortada por nieve y trabajo de despeje Vialidad Nacional Por otro lado, Vialidad Nacional sigue trabajando en los despejes para garantizar la transitabilidad de las rutas nacionales y los pasos fronterizos ante la presencia de hielo y nieve durante la temporada invernal.