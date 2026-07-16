Continúa cerrado el Paso a Chile por el intenso temporal en la cordillera

El Paso Internacional Cristo Redentor permanece cerrado hasta nuevo aviso debido al intenso temporal en alta montaña tanto del lado argentino como chileno.

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Las autoridades informaron que las fuertes nevadas continúan registrándose en distintos sectores del corredor internacional y que, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las condiciones adversas podrían prolongarse hasta el 27 de julio .

Según el reporte oficial, las precipitaciones en forma de nieve afectan las zonas de Punta de Vacas , Los Penitentes , Puente del Inca y Las Cuevas , en territorio argentino.

Del lado chileno, las intensas nevadas también alcanzan Los Libertadores , Portillo y el sector de Caracoles , lo que impide garantizar condiciones seguras para la circulación vehicular.

Mientras tanto, en la localidad de Uspallata se registran precipitaciones en forma de lluvia, en el marco del sistema frontal que afecta gran parte de la cordillera. Las autoridades continúan monitoreando la evolución del fenómeno climático para evaluar la reapertura del corredor internacional cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

Coordinación de los organismos de emergencia

El informe oficial indicó que, en coordinación con el Director de Defensa Civil de Mendoza, quedaron a disposición efectivos de Gendarmería Nacional y del Ejército Argentino para intervenir en caso de ser necesario.

Las acciones preventivas ya fueron coordinadas con las jefaturas de ambas instituciones, en el marco del operativo previsto para responder ante eventuales contingencias derivadas del temporal.