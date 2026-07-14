Video viral: chilenos explican por qué quieren que Inglaterra le gane a Argentina

A pocas horas del trascendental duelo de semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, un relevamiento realizado en las calles de Chile -país que no clasifica desde Brasil 2014- dejó al descubierto un sentimiento que, aunque conocido, no deja de impactar: la gran mayoría de nuestros vecinos prefiere ver festejar a los británicos antes que a la Scaloneta.

El mapache disecado de 750 dólares que Erling Haaland se llevó de Texas se volvió viral y agotó las ventas

Anya Taylor-Joy: "En el fondo de mi corazón estoy con Argentina, pero si vamos a perder, me alegra que sea contra Inglaterra"

Un video viralizado en redes sociales por el medio trasandino The Clinic muestra a una periodista consultando a los transeúntes chilenos sobre su favorito para el partido, y las respuestas reflejan una grieta futbolística, aunque con una mayoría a favor de Inglaterra.

"Prefiero Inglaterra" e "Inglaterra sí o sí" fueron las frases más repetidas entre los chilenos consultados, quienes no dudaron en exponer sus razones para desear la derrota argentina.

El principal argumento esgrimido por los chilenos no se limita a una simple rivalidad deportiva, sino que apunta a sospechas sobre la transparencia del torneo de la FIFA.

Varios entrevistados manifestaron que el fútbol inglés les resulta más atractivo y acusaron una supuesta ayuda externa hacia la Selección Argentina.

"Me gusta más el fútbol inglés que el argentino. Le ha tocado puras papitas nomás (a Argentina). Y aparte que le tienen arreglado el campeonato para estos huevones", disparó un lustrabotas, evidenciando un malestar respecto al camino de la Albiceleste en el certamen 2026.

Otros chilenos señalaron directamente a los organismos internacionales y al arbitraje como factores clave.

Inglaterra vs. Argentina: miércoles 15 de julio Gentileza / TyC Sports

"Argentina no nos gusta mucho por todo ese tema que tiene la FIFA y se ha notado", comentó un joven, mientras que otra persona agregó: "Si no fuera por los árbitros, yo creo que Argentina sería un buen contendor (contendiente), pero este arbitraje no me está gustando".

Incluso las figuras individuales fueron blanco de críticas. Una mujer fue tajante al explicar su apoyo a los ingleses: "Porque me carga Messi".

Para otros, el sentimiento simplemente no tiene una lógica racional, definiéndolo como "una rivalidad ahí que no se puede explicar".

Incluso en el video se puede observar el testimonio de residentes extranjeros que comparten el sentimiento local. Un par de jóvenes brasileños que se encontraban en el lugar confirmaron la tendencia: "Inglaterra, porque somos brasileños y nunca iremos para Argentina".

La voz de la hermandad andina, una minoría

A pesar de la tendencia general, no todos los testimonios de los chilenos fueron negativos.

Hubo quienes defendieron la cercanía geográfica y cultural de Argentina y Chile, apelando a la unidad latinoamericana. "No puede ser que siendo el país hermano apoyen a otros países", lamentó un hombre, sorprendido por la falta de respaldo hacia el equipo de Lionel Scaloni.