El mapache disecado de 750 dólares que Erling Haaland se llevó de Texas se volvió viral y agotó las ventas

Erling Haaland aterrizó en Noruega tras su participación en el Mundial 2026 cargando un objeto inusual entre los brazos. El delantero del Manchester City descendió de la escalinata del avión con un mapache disecado de 750 dólares que sujeta una botella de whisky, un souvenir que adquirió durante su estadía en Dallas.
La imagen del goleador noruego con el animal taxidermizado se viralizó de inmediato en las redes sociales. El objeto pertenece a la marca Raccoon y fue vendido en la tienda Wild Bill's Western Store, un local tradicional de Texas. El precio de la pieza asciende a los 750 dólares y actualmente la tienda informó que se encuentra agotada.
El Mundial 2026 de Haaland y el origen del souvenir
El delantero cerró su participación mundialista con un registro histórico de siete goles, incluyendo un doblete contra Brasil que permitió el avance de su selección a los cuartos de final. Pese a la eliminación ante Inglaterra, la atención pública se desplazó hacia la faceta personal del jugador, quien compartió bromas y fotos informales durante su concentración.
Los aficionados al whisky explicaron rápidamente la procedencia del regalo a través de las plataformas digitales. Se trata de una seña de identidad de Dallas que combina la bebida con la figura de un animal real montado sobre una tabla de madera. La postura del mapache simula un abrazo y el apoyo de la cabeza sobre el envase de vidrio.
Por qué se agotaron las ventas del mapache disecado
La exposición mediática provocó un aumento repentino en la demanda del producto artesanal. Según los reportes desde Estados Unidos, el "whisky-mapache" se vendió en su totalidad pocas horas después de que las imágenes de Haaland en Oslo circularan por los medios. El fenómeno transformó un ícono regional de Texas en un objeto de deseo mundial gracias a la foto del delantero.
Además de la taxidermia, el jugador mostró su carácter relajado mediante videos grabados con inteligencia artificial junto al brasileño Vinicius Jr. La interacción digital incluyó desafíos públicos entre ambos futbolistas para recrear las escenas cómicas una vez finalizado el certamen. Estas acciones reforzaron la narrativa de una personalidad divertida capaz de conquistar al mundo siendo él mismo.
El equipo nacional noruego fue recibido con una rúa por las calles de la capital tras lograr su mejor desempeño histórico en la Copa del Mundo. Haaland dejó Texas con un equipaje que incluía sombreros de vaquero y el ahora famoso animal disecado. La pieza de 750 dólares se convirtió en la imagen definitiva de su regreso a casa tras la competencia.