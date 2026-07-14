El mapache disecado de 750 dólares que Erling Haaland se llevó de Texas se volvió viral y agotó las ventas

El animal está montado sobre una tabla de madera y parece abrazar la botella; tras la foto del delantero, el producto de 750 dólares se agotó en las tiendas.

Erling Haaland aterrizó en Noruega tras su participación en el Mundial 2026 cargando un objeto inusual entre los brazos. El delantero del Manchester City descendió de la escalinata del avión con un mapache disecado de 750 dólares que sujeta una botella de whisky, un souvenir que adquirió durante su estadía en Dallas.

La imagen del goleador noruego con el animal taxidermizado se viralizó de inmediato en las redes sociales. El objeto pertenece a la marca Raccoon y fue vendido en la tienda Wild Bill's Western Store, un local tradicional de Texas. El precio de la pieza asciende a los 750 dólares y actualmente la tienda informó que se encuentra agotada.

El Mundial 2026 de Haaland y el origen del souvenir El delantero cerró su participación mundialista con un registro histórico de siete goles, incluyendo un doblete contra Brasil que permitió el avance de su selección a los cuartos de final. Pese a la eliminación ante Inglaterra, la atención pública se desplazó hacia la faceta personal del jugador, quien compartió bromas y fotos informales durante su concentración.

Los aficionados al whisky explicaron rápidamente la procedencia del regalo a través de las plataformas digitales. Se trata de una seña de identidad de Dallas que combina la bebida con la figura de un animal real montado sobre una tabla de madera. La postura del mapache simula un abrazo y el apoyo de la cabeza sobre el envase de vidrio.

Por qué se agotaron las ventas del mapache disecado La exposición mediática provocó un aumento repentino en la demanda del producto artesanal. Según los reportes desde Estados Unidos, el "whisky-mapache" se vendió en su totalidad pocas horas después de que las imágenes de Haaland en Oslo circularan por los medios. El fenómeno transformó un ícono regional de Texas en un objeto de deseo mundial gracias a la foto del delantero.