El Banco Central compró USD 280 millones y realizó su mayor adquisición de dólares en un mes y medio

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó este lunes una compra de USD 280 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), la intervención más importante de la autoridad monetaria en los últimos 45 días. La operación permitió prolongar a 125 ruedas consecutivas el saldo comprador en el mercado oficial.
La adquisición representó cerca del 57% del volumen total negociado durante la jornada, que alcanzó los USD 490 millones, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
Continúa la estrategia de acumulación de reservas
Con esta nueva intervención, el BCRA profundizó el proceso de acumulación de reservas internacionales que viene desarrollando desde comienzos de 2026, consolidando una de las secuencias de compras de divisas más extensas de los últimos años.
El sueldo inicial para los trabajadores bancarios será de $2.125.000.
La operación se dio en un contexto de mayor oferta de dólares en el mercado cambiario, favorecida por la liquidación de exportaciones y una demanda más moderada de divisas, condiciones que facilitaron la compra sin generar alteraciones en la cotización oficial.
Las compras netas ya superan los USD 10.000 millones
De acuerdo con estimaciones del mercado, las compras netas del Banco Central ya superan los USD 10.000 millones en lo que va de 2026, una meta que el organismo habría alcanzado semanas atrás y que ahora busca ampliar para fortalecer aún más su posición de reservas.
En ese sentido, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, había señalado previamente que uno de los principales objetivos para este año consiste en continuar fortaleciendo el balance de la entidad mediante la acumulación de divisas, en línea con la política económica impulsada por el Gobierno nacional.
Las proyecciones oficiales contemplan mantener un saldo comprador superior al inicialmente previsto, aunque su evolución dependerá del comportamiento del mercado cambiario durante el segundo semestre del año.