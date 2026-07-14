El Banco Central compró USD 280 millones y realizó su mayor adquisición de dólares en un mes y medio

El Banco Central compró USD 280 millones en el mercado oficial, realizó su mayor adquisición de divisas en un mes y medio y extendió a 125 ruedas consecutivas su saldo comprador.

El BCRA registró la mayor compra de dólares de las últimas 45 jornadas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó este lunes una compra de USD 280 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), la intervención más importante de la autoridad monetaria en los últimos 45 días. La operación permitió prolongar a 125 ruedas consecutivas el saldo comprador en el mercado oficial.

La adquisición representó cerca del 57% del volumen total negociado durante la jornada, que alcanzó los USD 490 millones, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Continúa la estrategia de acumulación de reservas Con esta nueva intervención, el BCRA profundizó el proceso de acumulación de reservas internacionales que viene desarrollando desde comienzos de 2026, consolidando una de las secuencias de compras de divisas más extensas de los últimos años.

El sueldo inicial para los trabajadores bancarios será de $2.125.000. La operación se dio en un contexto de mayor oferta de dólares en el mercado cambiario, favorecida por la liquidación de exportaciones y una demanda más moderada de divisas, condiciones que facilitaron la compra sin generar alteraciones en la cotización oficial.

Las compras netas ya superan los USD 10.000 millones De acuerdo con estimaciones del mercado, las compras netas del Banco Central ya superan los USD 10.000 millones en lo que va de 2026, una meta que el organismo habría alcanzado semanas atrás y que ahora busca ampliar para fortalecer aún más su posición de reservas.