Benjamin Franklin resumió la madurez en tres etapas: "A los 20 años, gobierna la voluntad; a los 30, la inteligencia; y a los 40, el juicio

Publicada en 1741, esta máxima sugiere que el crecimiento personal no es lineal, sino una transición desde el impulso juvenil hacia la sabiduría de la experiencia.

Benjamin Franklin reflexinó sobre la madurez y destacó que los 40 años están llenos de sabiduría.

El polímata estadounidense Benjamin Franklin dejó en su famoso Almanaque del pobre Richard una de las hojas de ruta más lúcidas sobre el comportamiento humano. Su observación no buscaba ser un tratado científico, sino una advertencia simbólica sobre cómo las fuerzas internas cambian drásticamente a medida que acumulamos décadas y responsabilidades.

A los 20 años, la voluntad funciona como un motor absoluto que representa el deseo de experimentar y conquistar metas inmediatas. En esta etapa, el ímpetu por comerse el mundo suele estar por encima del cálculo de riesgos. Es el momento donde la energía y la ambición impulsan acciones urgentes, incluso cuando no existe trayectoria suficiente para prever los resultados finales.

¿Qué cambia en la mente a los 30 años? Al llegar a los 30 años, la inteligencia empieza a organizar esos deseos impulsivos. No se trata solo de acumular información, sino de aplicar la razón y la curiosidad para resolver problemas y abrirse camino de forma realista. El individuo comienza a comparar alternativas, reconocer sus propias limitaciones y planificar sus pasos considerando el impacto que tendrán en el futuro.

Este cambio ocurre porque la mente necesita transformar la energía bruta en estrategias eficientes para sobrevivir en un entorno competitivo. El autoconocimiento permite identificar patrones repetitivos y priorizar lo que realmente importa, evitando el desgaste innecesario de la juventud. Es una transición necesaria donde la lógica gana terreno frente a la simple pasión.

¿Por qué el juicio es la clave de la sabiduría a los 40? Finalmente, a los 40 años, emerge el juicio como la etapa de madurez plena. Aquí, las decisiones ya no se toman solo con la lógica fría, sino basándose en la experiencia acumulada, la templanza y el sentido común. Juzgar implica ser capaz de evaluar las consecuencias humanas y los contextos de un camino, comparando el problema actual con los errores propios del pasado.