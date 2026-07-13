13 de julio de 2026 - 13:15

Pan de miel hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Lleva harina, miel y un toque dulce que lo vuelve perfecto para el desayuno. Esta versión rápida se cocina tapada y a fuego bajo, con una textura suave.

Pan de miel hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana (3)
Por Andrés Aguilera

Leé además

Animate a hacer esta receta de pan relleno para el desayuno. 

Pan relleno hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana
pan nube hecho en sarten en 5 minutos, ideal para el cafe con leche de la manana

Pan nube hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

La versión tradicional se hornea durante unos 20 o 30 minutos. En esta adaptación exprés, la mezcla se cocina en una sartén pequeña, tapada, y está lista en aproximadamente cinco minutos sobre el fuego.

El resultado es un pan suave, ligeramente húmedo y con un sabor dulce característico, ideal para acompañar bebidas calientes.

Ingredientes para una porción

  • Un huevo.
  • Tres cucharadas de harina.
  • Dos cucharadas de miel.
  • Dos cucharadas de leche.
  • Una cucharadita de polvo de hornear.
  • Una pizca de sal.
  • Una pequeña cantidad de aceite o manteca para la sartén.
  • Canela o esencia de vainilla, opcionales.

La miel aporta dulzor y humedad, mientras que el polvo de hornear ayuda a que la preparación crezca durante la cocción.

Cómo preparar el pan de miel paso a paso

  • En un recipiente, batir el huevo junto con la miel hasta integrar bien.
  • Agregar la leche y mezclar nuevamente.
  • Incorporar la harina, el polvo de hornear y la sal.
  • Mezclar hasta obtener una preparación homogénea, sin grumos.
  • Si se desea, sumar canela o unas gotas de esencia de vainilla.
  • Calentar una sartén antiadherente pequeña a fuego mínimo y engrasarla ligeramente.
  • Volcar la mezcla y distribuirla de manera uniforme.
  • Tapar y cocinar durante aproximadamente tres a cuatro minutos, hasta que la base esté firme.
  • Dar vuelta con cuidado y cocinar uno o dos minutos más.

El centro debe quedar cocido, sin partes húmedas o crudas.

El secreto para que quede esponjoso

La clave está en no sobremezclar la preparación una vez incorporada la harina. Mezclar en exceso puede desarrollar el gluten y volver el pan más denso.

También es importante respetar el fuego bajo. Una cocción lenta permite que el interior se cocine sin que la base se queme.

Por qué debe cocinarse con la tapa puesta

La tapa ayuda a retener el calor dentro de la sartén, generando un efecto similar al del horno.

Esto permite que el pan se cocine de manera pareja y que el vapor contribuya a mantener la humedad característica del pan de miel.

Sin tapa, la base puede dorarse demasiado rápido mientras el interior queda crudo.

Cómo acompañarlo en el desayuno

Puede servirse con:

  • Manteca.
  • Queso crema.
  • Mermelada.
  • Más miel.
  • Frutas frescas.
  • Yogur.
  • Pasta de maní.

También puede cortarse al medio y rellenarse para lograr una versión más completa.

Qué tener en cuenta sobre sus ingredientes

El pan de miel contiene harina y azúcar natural proveniente de la miel. Aporta energía rápida, pero no reemplaza opciones con mayor contenido de fibra como el pan integral.

La elección depende del equilibrio del desayuno y de las necesidades de cada persona.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

pan a la sarten con jamon y queso: un desayuno rapido que esta listo en 10 minutos

Pan a la sartén con jamón y queso: un desayuno rápido que está listo en 10 minutos

Pan de mandarina: receta fácil, ideal para el desayuno. 

Pan de mandarina hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

listo en 5 minutos: este pan de yogur en sarten es ideal para un desayuno proteico

Listo en 5 minutos: este pan de yogur en sartén es ideal para un desayuno proteico

pan de limon en sarten con solo 2 ingredientes: facil, liviano y rapido

Pan de limón en sartén con solo 2 ingredientes: fácil, liviano y rápido