Pan de miel hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

El pan de miel hecho en sartén es una alternativa práctica para preparar algo dulce sin encender el horno. A diferencia del pan nube, esta receta sí utiliza harina y obtiene su textura esponjosa gracias a la combinación de huevo, polvo de hornear y miel.

Pan nube hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Pan relleno hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

La versión tradicional se hornea durante unos 20 o 30 minutos. En esta adaptación exprés, la mezcla se cocina en una sartén pequeña, tapada, y está lista en aproximadamente cinco minutos sobre el fuego .

El resultado es un pan suave, ligeramente húmedo y con un sabor dulce característico, ideal para acompañar bebidas calientes.

La miel aporta dulzor y humedad, mientras que el polvo de hornear ayuda a que la preparación crezca durante la cocción.

El centro debe quedar cocido, sin partes húmedas o crudas.

El secreto para que quede esponjoso

La clave está en no sobremezclar la preparación una vez incorporada la harina. Mezclar en exceso puede desarrollar el gluten y volver el pan más denso.

También es importante respetar el fuego bajo. Una cocción lenta permite que el interior se cocine sin que la base se queme.

Por qué debe cocinarse con la tapa puesta

La tapa ayuda a retener el calor dentro de la sartén, generando un efecto similar al del horno.

Esto permite que el pan se cocine de manera pareja y que el vapor contribuya a mantener la humedad característica del pan de miel.

Sin tapa, la base puede dorarse demasiado rápido mientras el interior queda crudo.

Cómo acompañarlo en el desayuno

Puede servirse con:

Manteca.

Queso crema.

Mermelada.

Más miel.

Frutas frescas.

Yogur.

Pasta de maní.

También puede cortarse al medio y rellenarse para lograr una versión más completa.

Qué tener en cuenta sobre sus ingredientes

El pan de miel contiene harina y azúcar natural proveniente de la miel. Aporta energía rápida, pero no reemplaza opciones con mayor contenido de fibra como el pan integral.

La elección depende del equilibrio del desayuno y de las necesidades de cada persona.