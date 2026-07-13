Pan de miel hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

El pan de miel hecho en sartén es una alternativa práctica para preparar algo dulce sin encender el horno. A diferencia del pan nube, esta receta sí utiliza harina y obtiene su textura esponjosa gracias a la combinación de huevo, polvo de hornear y miel.
La versión tradicional se hornea durante unos 20 o 30 minutos. En esta adaptación exprés, la mezcla se cocina en una sartén pequeña, tapada, y está lista en aproximadamente cinco minutos sobre el fuego.
El resultado es un pan suave, ligeramente húmedo y con un sabor dulce característico, ideal para acompañar bebidas calientes.
Ingredientes para una porción
- Un huevo.
- Tres cucharadas de harina.
- Dos cucharadas de miel.
- Dos cucharadas de leche.
- Una cucharadita de polvo de hornear.
- Una pizca de sal.
- Una pequeña cantidad de aceite o manteca para la sartén.
- Canela o esencia de vainilla, opcionales.
La miel aporta dulzor y humedad, mientras que el polvo de hornear ayuda a que la preparación crezca durante la cocción.
Cómo preparar el pan de miel paso a paso
- En un recipiente, batir el huevo junto con la miel hasta integrar bien.
- Agregar la leche y mezclar nuevamente.
- Incorporar la harina, el polvo de hornear y la sal.
- Mezclar hasta obtener una preparación homogénea, sin grumos.
- Si se desea, sumar canela o unas gotas de esencia de vainilla.
- Calentar una sartén antiadherente pequeña a fuego mínimo y engrasarla ligeramente.
- Volcar la mezcla y distribuirla de manera uniforme.
- Tapar y cocinar durante aproximadamente tres a cuatro minutos, hasta que la base esté firme.
- Dar vuelta con cuidado y cocinar uno o dos minutos más.
El centro debe quedar cocido, sin partes húmedas o crudas.
El secreto para que quede esponjoso
La clave está en no sobremezclar la preparación una vez incorporada la harina. Mezclar en exceso puede desarrollar el gluten y volver el pan más denso.
También es importante respetar el fuego bajo. Una cocción lenta permite que el interior se cocine sin que la base se queme.
Por qué debe cocinarse con la tapa puesta
La tapa ayuda a retener el calor dentro de la sartén, generando un efecto similar al del horno.
Esto permite que el pan se cocine de manera pareja y que el vapor contribuya a mantener la humedad característica del pan de miel.
Sin tapa, la base puede dorarse demasiado rápido mientras el interior queda crudo.
Cómo acompañarlo en el desayuno
Puede servirse con:
- Manteca.
- Queso crema.
- Mermelada.
- Más miel.
- Frutas frescas.
- Yogur.
- Pasta de maní.
También puede cortarse al medio y rellenarse para lograr una versión más completa.
Qué tener en cuenta sobre sus ingredientes
El pan de miel contiene harina y azúcar natural proveniente de la miel. Aporta energía rápida, pero no reemplaza opciones con mayor contenido de fibra como el pan integral.
La elección depende del equilibrio del desayuno y de las necesidades de cada persona.