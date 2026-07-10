Pan a la sartén con jamón y queso: un desayuno rápido que está listo en 10 minutos

Un pan a la sartén con jamón y queso puede resolver el desayuno cuando no hay tiempo para encender el horno ni preparar una masa. La receta utiliza pan lactal o de molde, se cocina en pocos minutos y combina una superficie crocante con un interior caliente y cremoso.
El procedimiento parece sencillo, pero hay un error frecuente: usar fuego fuerte para terminar más rápido. Eso puede oscurecer el pan antes de que el queso llegue a derretirse, especialmente cuando las fetas son gruesas o estaban recién sacadas de la heladera.
La preparación completa demora aproximadamente 10 minutos, incluyendo el armado y la cocción. Puede acompañarse con café con leche, té, mate cocido o una porción de fruta.
Ingredientes para preparar dos porciones
- Cuatro rebanadas de pan lactal blanco, integral o de semillas.
- Cuatro fetas de jamón cocido.
- Cuatro fetas de queso que derrita bien.
- Una cucharada de manteca o una pequeña cantidad de aceite.
- Orégano, pimienta o ciboulette, opcionales.
Los quesos más prácticos son mozzarella, tybo, fontina, gouda o cheddar. Los quesos demasiado duros pueden aportar sabor, pero no siempre se funden de manera uniforme durante una cocción tan breve.
Cómo hacer el pan con jamón y queso en 10 minutos
- Colocar una feta de queso sobre una rebanada de pan.
- Agregar dos fetas de jamón cocido y cubrir con otra feta de queso. Esta distribución permite que el queso una el relleno con ambos panes.
- Cerrar con una segunda rebanada y presionar suavemente para compactar el sándwich.
- Untar una capa muy fina de manteca sobre las caras exteriores. No conviene utilizar demasiada, porque el pan puede quedar grasoso en lugar de crocante.
- Calentar una sartén antiadherente a fuego medio-bajo durante aproximadamente un minuto.
- Colocar los sándwiches y cocinarlos durante dos o tres minutos, sin moverlos constantemente.
- Dar vuelta cuando la base esté dorada. Tapar la sartén y cocinar otros dos minutos para concentrar el calor y facilitar que el queso se derrita.
- Retirar, esperar un minuto y cortar en mitades o triángulos.
Una receta similar de pan, jamón y queso a la sartén utiliza alrededor de dos minutos de cocción por lado y un tiempo total cercano a los 10 minutos.
El secreto para que el queso se derrita antes de quemar el pan
El queso debe quedar ubicado cerca de las dos caras interiores. Si el jamón se coloca directamente contra ambos panes y el queso permanece en el centro, puede tardar más en recibir calor.
También ayuda tapar la sartén durante la segunda mitad. El vapor queda retenido y permite calentar el relleno sin subir la intensidad del fuego.
Si las fetas son muy gruesas, conviene cortarlas o rallarlas. Un queso distribuido en capas finas se derrite más rápido y evita que el pan permanezca demasiado tiempo sobre la sartén.
Variantes para cambiar el desayuno
Se puede sumar tomate en rodajas finas, aunque primero debe retirarse parte de su humedad para que el pan no se ablande.
También funcionan:
- Huevo revuelto.
- Espinaca cocida y bien escurrida.
- Queso crema con ciboulette.
- Mostaza suave.
- Rodajas finas de palta incorporadas después de cocinar.
- Jamón crudo, agregado al final para evitar que quede excesivamente salado.
Para una versión integral, se puede utilizar pan con semillas y queso fresco. Que el desayuno resulte más liviano dependerá del tamaño, del queso elegido y de la cantidad de manteca.