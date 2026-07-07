Listo en 5 minutos: este pan de yogur en sartén es ideal para un desayuno proteico

El pan casero también puede hacerse de forma rápida y sin horno. Con una sartén y una mezcla sencilla de ingredientes , esta receta de pan de yogur ofrece una opción ideal para acompañar la primera comida del día. La receta se inspira en los panes planos de yogur que se cocinan directamente sobre una superficie caliente.

Pan árabe hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Pan de limón en sartén con solo 2 ingredientes: fácil, liviano y rápido

Además de ser una alternativa práctica, este pan de yogur se destaca porque utiliza ingredientes que suelen estar disponibles en cualquier cocina. Al no requerir levadura ni tiempos de fermentación, puede prepararse en apenas unos minutos cuando surge un antojo o no queda pan en casa.

Otra de sus ventajas es que admite múltiples variantes según el momento del día. La receta funciona tanto para una versión dulce, ideal para el desayuno o la merienda, como para una opción salada que puede usarse para hacer tostadas, sándwiches o acompañar distintas comidas.

Como no lleva levadura, no necesita reposo prolongado: la masa se mezcla, se estira y se cocina aproximadamente entre uno y dos minutos por lado.

Estas cantidades alcanzan para dos panes pequeños o uno más grande. Se puede preparar una versión neutra, dulce o salada.

6 cucharadas de harina leudante.

3 cucharadas de yogur natural.

1 cucharadita de aceite: opcional, para una masa más tierna.

opcional, para una masa más tierna. 1 pizca de sal.

1 cucharadita de azúcar: opcional para la versión dulce.

opcional para la versión dulce. Esencia de vainilla o canela: a gusto.

Si no se dispone de harina leudante, se puede usar harina común y agregar aproximadamente media cucharadita de polvo de hornear.

Paso a paso para el pan de yogur en 5 minutos

Mezclar los ingredientes. Colocar la harina, la sal y el azúcar en un recipiente. Agregar el yogur y el aceite.

Formar una masa. Integrar primero con una cuchara y después con las manos hasta obtener una masa suave.

Dividir y estirar. Formar dos bollitos y aplastarlos hasta dejarlos de aproximadamente medio centímetro de grosor.

Cocinar en sartén. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio-bajo y colocar los panes.

Dorar de ambos lados. Cocinar entre uno y dos minutos por lado, hasta que aparezcan pequeñas burbujas y manchas doradas.

El tiempo exacto depende del grosor de la masa y de la potencia de la hornalla. Si los panes son más altos, conviene bajar el fuego y tapar la sartén para que se cocinen en el centro sin quemarse.

Tip para que quede tierno y no duro

El yogur aporta humedad y ayuda a conseguir una miga suave. Para conservar esa textura, la masa no debe amasarse demasiado: alcanza con unir los ingredientes hasta que ya no queden sectores secos.

También es importante no agregar harina de más. La masa puede quedar ligeramente pegajosa al principio, pero si se endurece con exceso de harina, el pan perderá humedad durante la cocción.

Cómo hacer una versión dulce

Para acompañar el café con leche, se puede agregar a la masa azúcar, canela, esencia de vainilla, ralladura de limón o pequeños trozos de chocolate.

Una vez cocido, el pan queda bien con miel, mermelada, queso crema, pasta de maní o rodajas de banana. También puede pincelarse con un poco de manteca y espolvorearse con canela.

Cómo hacer una versión salada

La misma base puede transformarse en un pan para tostadas o sándwiches. Solo hay que eliminar el azúcar y agregar hierbas secas, queso rallado, semillas o ajo en polvo.