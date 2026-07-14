Más policías, calles valladas y colectivos con normalidad: el operativo en Mendoza por Argentina-Inglaterra

El Gobierno provincial anunció que, a diferencia de lo ocurrido el sábado, habrá servicio de transporte público con normalidad durante y después del partido de semifinal entre Inglaterra y Argentina por el Mundial 2026 , mientras que incrementará los controles y la presencia policial este miércoles en la tarde-noche en las calles de Mendoza.

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Así lo explicaron el jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, y el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, en una conferencia de prensa brindada esta mañana en la sede del Ministerio de Seguridad y Justicia .

"Vamos a seguir trabajando como en todos los partidos. Vamos a reforzar espacios verdes y la cantidad de efectivos , tanto en la previa como en el pospartido", dijo Amat, además de precisar que habrá 500 policías distribuidos en todo el Gran Mendoza , es decir, 200 más que el fin de semana.

También desplegarán refuerzos en las distritales del Sur, Valle de Uco y Este provincial.

Los sectores donde el público mira el Mundial -y eventualmente celebra- estarán cortados desde el mediodía .

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La calle Arístides estará vallada para el partido de Argentina-Inglaterra

"Vamos a estar vallando Arístides Villanueva, Juan B. Justo, todo el Kilómetro Cero, la Peatonal", precisó el funcionario y reconoció que "los festejos" anteriores fueron "pacíficos", pese a algunas riñas registradas y ataques a unidades policiales del fin de semana.

"Nada de gravedad, algunas agresiones con objetos contundentes contra algunas unidades policiales. Tuvimos 16 aprehendidos en Gran Mendoza y siete u ocho en Palmira", añadió.

Desde la Subsecretaría de Transporte aclararon que el servicio de colectivos y metrotranvía será con normalidad antes, durante y después del partido programado para las 16 horas, sumó Amat en la conferencia, marcando contraste con la suspensión registrada el sábado y que tantas quejas generó.

"En la previa, la recomendación a los conductores es que salgan con tiempo, que no anden a las apuradas y que lo prevean como corresponde. En el pospartido, que eviten zonas donde hay festejos, siempre que pasemos y lleguemos a la final", manifestó Amat.

Transporte público con normalidad el miércoles por el partido Argentina-Inglaterra Archivo Los Andes

Así, la intención del Gobierno es evitar eventuales desmanes e incidentes tras el tan esperado duelo entre británicos y argentinos.

El partido del sábado pasado entre Argentina y Suiza por los cuartos de final dejó saldos asociados al apuro al volante, el consumo de sustancias y riñas, según el Servicio Coordinado de Emergencias (SEC).

El verdadero desafío logístico y sanitario se traslada ahora al encuentro, programado para un día laboral a las 16 horas. Se trata de un escenario muy distinto ya que no es fin de semana pero que igualmente ya advierten del sistema sanitario que puede generar algunas problemáticas y piden recaudos, ya que altera por completo la rutina de salida de los lugares de trabajo.