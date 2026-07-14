14 de julio de 2026 - 09:26

Más policías, calles valladas y colectivos con normalidad: el operativo en Mendoza por Argentina-Inglaterra

A diferencia del sábado a la noche, el servicio de transporte público funcionará al 100% el miércoles del partido por semifinales. Controlarán los festejos en Arístides, Juan B. Justo y Peatonal Sarmiento.

Festejos en el Km 0 de Mendoza

Festejos en el Km 0 de Mendoza

Foto:

Delfina Álvarez
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Gobierno provincial anunció que, a diferencia de lo ocurrido el sábado, habrá servicio de transporte público con normalidad durante y después del partido de semifinal entre Inglaterra y Argentina por el Mundial 2026, mientras que incrementará los controles y la presencia policial este miércoles en la tarde-noche en las calles de Mendoza.

Leé además

Anya Taylor-Joy: En el fondo de mi corazón estoy con Argentina, pero si vamos a perder, me alegra que sea contra Inglaterra

Anya Taylor-Joy: "En el fondo de mi corazón estoy con Argentina, pero si vamos a perder, me alegra que sea contra Inglaterra"
Erling Haaland junto al mapache disecado que compró en Dalas. 

El mapache disecado de 750 dólares que Erling Haaland se llevó de Texas se volvió viral y agotó las ventas

Así lo explicaron el jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, y el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, en una conferencia de prensa brindada esta mañana en la sede del Ministerio de Seguridad y Justicia.

"Vamos a seguir trabajando como en todos los partidos. Vamos a reforzar espacios verdes y la cantidad de efectivos, tanto en la previa como en el pospartido", dijo Amat, además de precisar que habrá 500 policías distribuidos en todo el Gran Mendoza, es decir, 200 más que el fin de semana.

También desplegarán refuerzos en las distritales del Sur, Valle de Uco y Este provincial.

La calle Ar&iacute;stides estar&aacute; vallada para el partido de Argentina-Inglaterra&nbsp;&nbsp;

La calle Arístides estará vallada para el partido de Argentina-Inglaterra

Mundial 2026. Poco a poco se comenzó a juntar las personas en la fuente de la peatonal sarmiento llegaron a ser cerca de dos mil en el climax

Mundial 2026. Poco a poco se comenzó a juntar las personas en la fuente de la peatonal sarmiento llegaron a ser cerca de dos mil en el climax

Los sectores donde el público mira el Mundial -y eventualmente celebra- estarán cortados desde el mediodía.

"Vamos a estar vallando Arístides Villanueva, Juan B. Justo, todo el Kilómetro Cero, la Peatonal", precisó el funcionario y reconoció que "los festejos" anteriores fueron "pacíficos", pese a algunas riñas registradas y ataques a unidades policiales del fin de semana.

"Nada de gravedad, algunas agresiones con objetos contundentes contra algunas unidades policiales. Tuvimos 16 aprehendidos en Gran Mendoza y siete u ocho en Palmira", añadió.

Desde la Subsecretaría de Transporte aclararon que el servicio de colectivos y metrotranvía será con normalidad antes, durante y después del partido programado para las 16 horas, sumó Amat en la conferencia, marcando contraste con la suspensión registrada el sábado y que tantas quejas generó.

"En la previa, la recomendación a los conductores es que salgan con tiempo, que no anden a las apuradas y que lo prevean como corresponde. En el pospartido, que eviten zonas donde hay festejos, siempre que pasemos y lleguemos a la final", manifestó Amat.

Transporte p&uacute;blico con normalidad el mi&eacute;rcoles por el partido Argentina-Inglaterra

Transporte público con normalidad el miércoles por el partido Argentina-Inglaterra

Así, la intención del Gobierno es evitar eventuales desmanes e incidentes tras el tan esperado duelo entre británicos y argentinos.

El partido del sábado pasado entre Argentina y Suiza por los cuartos de final dejó saldos asociados al apuro al volante, el consumo de sustancias y riñas, según el Servicio Coordinado de Emergencias (SEC).

El verdadero desafío logístico y sanitario se traslada ahora al encuentro, programado para un día laboral a las 16 horas. Se trata de un escenario muy distinto ya que no es fin de semana pero que igualmente ya advierten del sistema sanitario que puede generar algunas problemáticas y piden recaudos, ya que altera por completo la rutina de salida de los lugares de trabajo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Video viral: chilenos explican por qué quieren que Inglaterra le gane a Argentina

Video viral: chilenos explican por qué quieren que Inglaterra le gane a Argentina

La frase de Mariano Rajoy sobre Francia que desató más acusaciones de racismo

Al estilo Hebe Casado: la frase de Mariano Rajoy sobre Francia que desató acusaciones de racismo

grupo huentala celebra los triunfos de la seleccion: brindis con sombrero extra brut rose en todos sus espacios gastronomicos

Grupo Huentala celebra los triunfos de la Selección: brindis con Sombrero Extra Brut Rosé en todos sus espacios gastronómicos

Pese a esa diferencia en la tabla general, el modelo anticipa una definición muy equilibrada entre argentinos e ingleses.

Las probabilidades de cada semifinalista según Opta: así quedó el ranking rumbo al título del Mundial 2026