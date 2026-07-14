Más policías, calles valladas y colectivos con normalidad: el operativo en Mendoza por Argentina-Inglaterra

El Gobierno provincial anunció que, a diferencia de lo ocurrido el sábado, habrá servicio de transporte público con normalidad durante y después del partido de semifinal entre Inglaterra y Argentina por el Mundial 2026, mientras que incrementará los controles y la presencia policial este miércoles en la tarde-noche en las calles de Mendoza.
Así lo explicaron el jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, y el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, en una conferencia de prensa brindada esta mañana en la sede del Ministerio de Seguridad y Justicia.
"Vamos a seguir trabajando como en todos los partidos. Vamos a reforzar espacios verdes y la cantidad de efectivos, tanto en la previa como en el pospartido", dijo Amat, además de precisar que habrá 500 policías distribuidos en todo el Gran Mendoza, es decir, 200 más que el fin de semana.
También desplegarán refuerzos en las distritales del Sur, Valle de Uco y Este provincial.
La calle Arístides estará vallada para el partido de Argentina-Inglaterra
Marcelo Rolland
Mundial 2026. Poco a poco se comenzó a juntar las personas en la fuente de la peatonal sarmiento llegaron a ser cerca de dos mil en el climax
Los sectores donde el público mira el Mundial -y eventualmente celebra- estarán cortados desde el mediodía.
"Vamos a estar vallando Arístides Villanueva, Juan B. Justo, todo el Kilómetro Cero, la Peatonal", precisó el funcionario y reconoció que "los festejos" anteriores fueron "pacíficos", pese a algunas riñas registradas y ataques a unidades policiales del fin de semana.
"Nada de gravedad, algunas agresiones con objetos contundentes contra algunas unidades policiales. Tuvimos 16 aprehendidos en Gran Mendoza y siete u ocho en Palmira", añadió.
Desde la Subsecretaría de Transporte aclararon que el servicio de colectivos y metrotranvía será con normalidad antes, durante y después del partido programado para las 16 horas, sumó Amat en la conferencia, marcando contraste con la suspensión registrada el sábado y que tantas quejas generó.
"En la previa, la recomendación a los conductores es que salgan con tiempo, que no anden a las apuradas y que lo prevean como corresponde. En el pospartido, que eviten zonas donde hay festejos, siempre que pasemos y lleguemos a la final", manifestó Amat.
Transporte público con normalidad el miércoles por el partido Argentina-Inglaterra
Archivo Los Andes
Así, la intención del Gobierno es evitar eventuales desmanes e incidentes tras el tan esperado duelo entre británicos y argentinos.
El partido del sábado pasado entre Argentina y Suiza por los cuartos de final dejó saldos asociados al apuro al volante, el consumo de sustancias y riñas, según el Servicio Coordinado de Emergencias (SEC).
El verdadero desafío logístico y sanitario se traslada ahora al encuentro, programado para un día laboral a las 16 horas. Se trata de un escenario muy distinto ya que no es fin de semana pero que igualmente ya advierten del sistema sanitario que puede generar algunas problemáticas y piden recaudos, ya que altera por completo la rutina de salida de los lugares de trabajo.