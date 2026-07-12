Conmoción en Chile: un militar fuera de servicio embistió a peatones y causó seis muertes

Una tragedia conmocionó este domingo a Viña del Mar , luego de que un integrante de la Armada de Chile atropellara con su automóvil a una multitud que se encontraba en una feria popular. El hecho dejó seis personas fallecidas y siete heridas , según confirmaron las autoridades.

La modernización del camino a Chile en la Mendoza de 1930

Alerta por un nuevo temporal de nieve en el Paso Cristo Redentor: cuándo será y cuánto durará

El episodio ocurrió alrededor de las 8.40 en la tradicional Feria Caupolicán , ubicada en el sector de Gómez Carreño . Se trata de un espacio que funciona habitualmente los jueves y domingos y reúne a cientos de comerciantes y visitantes.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo ingresó de forma repentina al predio e impactó contra varias personas que realizaban compras o trabajaban en el lugar, lo que generó momentos de desesperación entre los presentes.

Seis muertos y siete heridos tras un atropello masivo en una feria de Viña del Mar.

Tras el siniestro, se desplegó un amplio operativo con la participación de Carabineros , personal del SAMU y bomberos, quienes asistieron a las víctimas y coordinaron el traslado de los heridos a distintos centros de salud.

El conductor fue detenido en el lugar por efectivos policiales. Antes de su arresto, testigos intentaron agredirlo debido a la indignación provocada por la magnitud de la tragedia.

Horas después, la Armada de Chile confirmó mediante un comunicado que el automovilista pertenece a la institución, aunque aclaró que se encontraba fuera de servicio y conducía un vehículo de uso particular al momento del hecho. En ese mismo documento, la fuerza expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifestó su pesar por lo ocurrido.

Seis muertos y siete heridos tras un atropello masivo en una feria de Viña del Mar. redes

Por su parte, el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, informó que entre los fallecidos hay tres mujeres y tres hombres. Respecto de los lesionados, las autoridades precisaron que siete personas, entre ellas dos menores de edad, fueron derivadas al Hospital Dr. Gustavo Fricke, donde permanecen internadas bajo observación médica y, según los reportes oficiales, ninguna presenta riesgo de vida.

El coronel de Carabineros, Jorge Guaita, señaló que los heridos fueron estabilizados y que todos presentan lesiones de carácter leve. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar qué provocó que el conductor perdiera el control del vehículo.

Las primeras pericias descartaron la presencia de alcohol en el organismo del automovilista. Según explicó Guaita, el "examen respiratorio tuvo como resultado 0,0°", por lo que no existen indicios iniciales de que hubiera conducido bajo los efectos del alcohol.

El jefe policial agregó que todavía no puede establecerse si el hecho respondió a una falla mecánica, un error humano u otra circunstancia que deberá ser determinada mediante los peritajes.

Asimismo, varios testigos declararon que el vehículo circulaba a una velocidad superior a la habitual antes de ingresar a la feria, un elemento que también forma parte de la investigación. "Venía en dirección normal, pero a un exceso de velocidad", señaló un transeúnte que se encontraba en el lugar del hecho.

Las autoridades solicitaron la colaboración de quienes puedan aportar información para esclarecer las causas del trágico episodio.