Echaron a un carabinero por comerse los chizitos del auto donde murió el nene de la encerrona

Carabineros de Chile confirmó la desvinculación de uno de sus efectivos tras un hecho ocurrido durante el procedimiento posterior a la encerrona registrada el pasado 23 de junio en San Bernardo, donde Alejandro Fabián Águila Jorquera, un niño de 12 años, murió luego de quedar enganchado al cinturón de seguridad del vehículo que delincuentes acababan de robar.

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Según informó Teletrece, el carabinero fue dado de baja por una falta al Código de Ética luego de que tomara y consumiera una bolsa de suflé (chizitos) que se encontraba en el interior del automóvil de la familia de Alejandro, el cual permanecía bajo custodia policial tras las diligencias del caso.

Desde Carabineros explicaronque, luego de la encerrona, el vehículo fue trasladado inicialmente hasta la 14ª Comisaría de San Bernardo para la realización de los peritajes correspondientes.

Como esa dependencia no contaba con espacio suficiente para resguardarlo, posteriormente fue derivado a otra unidad policial.

Alejandro Fabián Águila Jorquera (12), el nene asesinado en Chile tras una encerrona. Volvía de Mendoza tras celebrar el Día del Padre.

Según informó la institución, pese a que el automóvil ya estaba a disposición de sus propietarios, la familia no lo retiró.

Durante el cambio de turno en la dependencia donde permanecía el vehículo se realizó el inventario de los elementos que seguían en su interior. Fue en ese contexto cuando se detectó una bolsa de suflé en el portaequipaje y uno de los carabineros decidió tomarla y comerla.

Tras revisar las cámaras de seguridad y confirmar lo ocurrido, Carabineros resolvió la desvinculación inmediata del efectivo por incumplir el Código de Ética institucional.

Carabineros de Chile (Imagen ilustrativa / Web)

Desde el área de Comunicaciones de la fuerza de seguridad aclararon que el episodio no constituye un robo ni un hurto.

A través de un comunicado, la institución informó que "con motivo de este hecho, se instruyó un sumario administrativo y se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Militar".

Además, sostuvo que "Carabineros de Chile reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia y el correcto actuar de todo su personal. En ese sentido, mantiene una política permanente de control interno orientada a preservar la confianza de la ciudadanía y el cumplimiento irrestricto de las normas institucionales".

El crimen del nene de 12 años que conmocionó a Chile y Argentina

Alejandro Fabián Águila Jorquera (12) murió durante la madrugada del 23 de junio en San Bernardo, al sur de Santiago de Chile, cuando una banda de delincuentes interceptó el vehículo en el que viajaba junto a su padre, de nacionalidad argentina, y una tía, mientras regresaban desde Mendoza tras celebrar el Día del Padre.

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía y Carabineros, la banda había iniciado una seguidilla de delitos en una estación de servicio Shell ubicada sobre la avenida Eyzaguirre, donde robó un automóvil. Con ese vehículo continuó un recorrido delictivo hasta llegar a la caletera de la Ruta 5 Sur, a la altura de Catemito.

El auto de la familia que sufrió la encerrona en Chile: un niño de 12 años murió tras ser arrastrado Gentileza / BioBioChile

Allí, los delincuentes, armados con cuchillos, obligaron a la familia a descender del automóvil para quedarse con él. Aunque el padre y la mujer lograron salir, Alejandro quedó accidentalmente enganchado al cinturón de seguridad.

Según la investigación, el niño intentó escapar mientras los asaltantes huían, pero terminó siendo arrastrado durante aproximadamente tres kilómetros.

A pesar de los desesperados gritos de su padre y de su tía, el conductor no detuvo la marcha y las graves lesiones sufridas durante el arrastre provocaron la muerte del menor.

Por el crimen fueron detenidos seis jóvenes (dos de ellos tienen 17 años, aunque también imputables según la ley chilena). Todos los acusados enfrentan cargos por robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación.