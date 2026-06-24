Quién era Alejandro, el nene de 12 años asesinado en Chile tras una encerrona: familia mendocina y fanático de Messi

Identificaron como Alejandro Fabián Águila Jorquera al adolescente que estaba a pocas semanas de cumplir 13 años y fue asesinado por una banda de delincuentes tras una encerrona al sur de Santiago de Chile el martes a la madrugada. Parte de su familia, que vive en Mendoza, viajará esta tarde para darle el último adiós.

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Alejandro nació el 18 de julio de 2013 y residía junto a su familia en la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana de Santiago. Quienes lo conocían lo recuerdan como un chico alegre y fanático del fútbol .

Según se informó en el matinal "Contigo en la mañana" (Chilevisión), el chico de 12 años era hincha de Colo Colo y admirador de una de las máximas figuras de la historia reciente del club, Esteban Paredes. Pero su vínculo con Argentina también era muy fuerte.

Su padre, Fabio Águila, es argentino , y esa relación familiar alimentó sus grandes pasiones: la Selección Argentina y Lionel Messi.

Precisamente, el viaje que terminó en tragedia había sido organizado para celebrar el Día del Padre en Mendoza.

Delincuentes mataron a un niño de 12 años tras una encerrona en la zona sur de Santiago de Chile: la familia volvía en auto desde Argentina por el Día del Padre

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Alejandro cruzó la cordillera junto a su papá y una tía para reunirse con seres queridos en la provincia. Después de compartir el fin de semana en Argentina, emprendieron el regreso hacia Chile durante la madrugada del martes.

Fue en ese trayecto, en San Bernardo y al regreso de su casa en Puente Alto, cuando ocurrió el hecho que conmocionó a ambos países.

Una encerrona que terminó en tragedia

El crimen de Alejandro Águila (12) ocurrió en la caletera de la Ruta 5 Sur, a la altura de Catemito, en la comuna de San Bernardo. Alejandro viajaba junto a su padre y una tía cuando fueron interceptados por una banda de delincuentes.

Según los antecedentes de la investigación, los asaltantes amenazaron a la familia con armas blancas para obligarlos a descender del vehículo. Mientras los adultos lograron bajar del automóvil, el niño quedó atrapado con el cinturón de seguridad en medio del violento robo.

Los delincuentes escaparon con el vehículo y arrastraron al menor durante varios kilómetros. La investigación determinó que Alejandro fue llevado involuntariamente por aproximadamente tres kilómetros antes de que los atacantes abandonaran el automóvil. Las heridas sufridas resultaron fatales.

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El caso generó una profunda indignación en Chile y nutrió el debate político sobre la participación de menores de edad en delitos violentos.

Hasta el momento, las autoridades trasandinas detuvieron a cuatro sospechosos por el crimen. Dos de ellos tienen 17 años (imputables, ya que la ley chilena habilita la responsabilidad penal a los 14), mientras que los otros acusados tienen 18 y 21 años.

Un quinto integrante de la banda continúa prófugo y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

El mensaje del padre argentino cuyo hijo fue asesinado en Chile y el último adiós

En medio del dolor por la pérdida de su hijo, el argentino Fabio Águila habló con un periodista de CHV para solicitar ayuda con un objetivo muy especial: lograr que familiares que viven en Argentina pudieran viajar para despedir a Alejandro.

Entre ellos se encuentran los medios hermanos del niño, quienes residen en Mendoza, y deseaban participar del funeral en la Región Metropolitana, en la comuna de Puente Alto.

"He pedido a alguna empresa que nos haga el favor de traerlos; ellos son cuatro personas nomás", expresó el padre esta mañana.

Horas después se confirmó que la Fiscalía Occidente de la RM colaboraría con el traslado de los familiares desde Argentina para que pudieran acompañar a la familia en el último adiós.