Horror en Chile: les hicieron una encerrona cuando volvían de Argentina y mataron a un niño que no logró escapar

Un nene de 12 años murió durante la madrugada de este martes en la comuna de San Bernardo , al sur de Santiago de Chile , luego de que el vehículo en el que viajaba junto a su padre argentino y una tía fuera robado por una banda de delincuentes , en lo que se conoce como una "encerrona".

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La familia regresaba desde Argentina, donde había pasado el fin de semana para celebrar el Día del Padre.

De acuerdo con los primeros antecedentes de la investigación, el conductor tomó una ruta equivocada cuando se dirigía hacia su casa en la comuna de Puente Alto. Fue entonces cuando el automóvil rojo de la familia fue interceptado por un grupo de malvivientes a bordo de otro vehículo blanco.

El violento hecho ocurrió cerca de la 1 de la madrugada, en la intersección de la caletera de la Ruta 5 Sur con General Urrutia.

El fiscal de la Fiscalía Occidente, Juan Carlos Hidalgo, informó que entre cuatro y cinco personas participaron del ataque. Los delincuentes intimidaron a las víctimas utilizando armas cortopunzantes y obligaron a los ocupantes a descender del vehículo para luego escapar a gran velocidad.

Sin embargo, el niño no logró bajar completamente del auto o quedó atrapado durante la maniobra. Las circunstancias exactas todavía son materia de investigación, pero la principal hipótesis indica que el menor quedó enganchado con el cinturón de seguridad cuando los asaltantes emprendieron la fuga.

"Probablemente el niño quiso liberarse o bajar del vehículo, quedando enredado en el cinturón de seguridad, por lo que fue arrastrado por varios kilómetros", explicó el fiscal Hidalgo.

El auto de la familia que sufrió la encerrona en Chile: un niño de 12 años murió tras ser arrastrado El auto de la familia que sufrió la encerrona en Chile: un niño de 12 años murió tras ser arrastrado Gentileza / ATON

Más tarde, los delincuentes abandonaron el vehículo robado en la intersección de las calles Portales y Leonardo Da Vinci, también en San Bernardo, pero a algunos kilómetros del escenario de la encerrona.

En ese lugar dejaron, además, otro automóvil que había sido sustraído poco antes, una situación que llevó a los investigadores a considerar la hipótesis de un denominado "tour delictual", modalidad en la que una banda utiliza vehículos robados para cometer distintos delitos en un corto período de tiempo.

El menor de 12 años fue encontrado por vecinos de la zona con heridas gravísimas. Fueron ellos quienes alertaron a Carabineros, pero cuando los efectivos llegaron al lugar ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

"El menor quedó enganchado en el cinturón"

Durante una declaración posterior citada por BioBioChile, el fiscal Hidalgo entregó más detalles sobre la mecánica del hecho.

"El menor queda enganchado en el cinturón (de seguridad), aparentemente, y dicen los vecinos que fue arrastrado. Efectivamente, desde el momento del robo, probablemente el menor quiso liberarse o bajar del vehículo", señaló.

La investigación apunta preliminarmente a que los responsables serían menores de edad. Por estas horas, personal de Carabineros y del Ministerio Público trabaja para identificar y detener a los integrantes de la banda.

Delincuentes mataron a un niño de 12 años tras una encerrona en la zona sur de Santiago de Chile: la familia volvía en auto desde Argentina por el Día del Padre Delincuentes mataron a un niño de 12 años tras una encerrona en la zona sur de Santiago de Chile: la familia volvía en auto desde Argentina por el Día del Padre Gentileza / ATON

El presidente Kast: "Nuestras políticas públicas han llegado tarde"

El presidente de Chile, José Antonio Kast, reconoció la gravedad del crimen del adolescente de 12 años y admitió: "Nuestras políticas públicas han llegado tarde".

"Fue víctima de un portonazo y fue arrastrado por ese vehículo, encontrando la muerte. Doce años equivale a séptimo básico, que es donde uno se prepara para jugar, para tener amigos, para proyectarse en la vida. Y esto es dramático", expresó esta mañana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/thecliniccl/status/2069406191382388977?s=20&partner=&hide_thread=false AHORA | Presidente Kast por muerte de niño de 12 años en encerrona en San Bernardo: "La pregunta es: ¿Por qué otros niños han llegado a este nivel de violencia?, ¿dónde los perdimos?"



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"La pregunta es por qué otros niños han llegado a ser víctimas del crimen organizado, por qué otros niños han llegado a este nivel de violencia y la pregunta es dónde los perdimos. En algún momento fuimos perdiendo a nuestros hijos, a nuestros niños, en manos del crimen organizado", agregó el mandatario.

Por su parte, el ministro de Seguridad trasandino, Martín Arrau, aseguró que "el Estado falló" en su obligación de proteger a los ciudadanos y reclamó medidas más severas contra los responsables.

"Hay que hacer cambios profundos en la forma en la cual enfrentamos a delincuencia. Asesinos como estos no merecen ninguna clemencia", afirmó sobre el debate parlamentaron sobre reformas legales vinculadas a la responsabilidad penal juvenil.