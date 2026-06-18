Alarmante: Chile no quiere tener hijos y el Gobierno ya tomó medidas serias para frenar la crisis

El Gobierno chileno puso en marcha una “comisión de especialistas” para analizar la “caída de los nacimientos” y elaborar propuestas que enfrenten una de las principales preocupaciones demográficas del país. Cabe mencionar que Chile está entre las naciones con menor tasa de fecundidad del mundo.

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En 2025, la tasa de fecundidad chilena cayó por primera vez por debajo de un hijo por mujer y se ubicó en 0,99, según datos oficiales. De mantenerse esta tendencia, las proyecciones indican que la población podría reducirse de los actuales 20,1 millones de habitantes a menos de 17 millones hacia 2070.

“La situación es compleja y no tiene soluciones fáciles. Hay países que han invertido un porcentaje muy alto de su presupuesto y no han logrado revertir esta tendencia” , aseguró el presidente, José Antonio Kast. Por eso, agregó el mandatario ultraconservador, “es importante tomar decisiones con estudios serios y escuchando a quienes tienen mayor experiencia en el tema”, reportó el sitio DW.

La comisión, que sesionará mensualmente, está integrada por 16 especialistas con trayectorias en economía, demografía, políticas públicas, género, salud y sociología y deberá entregar un informe con recomendaciones de políticas públicas a inicios del año que viene.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, indicó por su parte que la comisión forma parte de un plan más amplio, llamado Chile Renace, que tiene varios objetivos.

“El primero, es remover las barreras que hoy impiden tener hijos a quienes desean tenerlos; barreras económicas, de vivienda, laborales, de cuidado y de salud. El segundo, es acompañar las condiciones que rodean la decisión de formar algún tipo de familia”, añadió.

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Chile registró el año pasado la tasa de fecundidad más baja de su historia, que por primera vez se ubicó por debajo de un hijo por mujer (0,99 nacidos promedio por mujer), según el Instituto Nacional de Estadísticas.

Con una tasa actual comparable a la de naciones asiáticas como Japón y Corea del Sur, el país sudamericano cruzó en 1999 la barrera técnica del reemplazo generacional (2,1 hijos por mujer) y lleva más de veinticinco años sin alcanzar el número de nacimientos mínimos requeridos para renovar su población de forma natural.

La población actual de Chile supera los 20,1 millones de habitantes y se estima que de mantenerse esta tendencia se reducirá a menos de 17 millones para 2070, aproximadamente la cifra poblacional de hace casi una década.