18 de junio de 2026 - 14:53

Alarmante: Chile no quiere tener hijos y el Gobierno ya tomó medidas serias para frenar la crisis

El Gobierno vecino creó una comisión especial para enfrentar una de las principales preocupaciones demográficas. Chile está entre las naciones con peores números del mundo.

Chile sufre la tasa baja de fecundidad.

Chile sufre la tasa baja de fecundidad.

Foto:

Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El Gobierno chileno puso en marcha una “comisión de especialistas” para analizar la “caída de los nacimientos” y elaborar propuestas que enfrenten una de las principales preocupaciones demográficas del país. Cabe mencionar que Chile está entre las naciones con menor tasa de fecundidad del mundo.

Leé además

Escándalo en Chile por 200 menores haitianos que ingresaron y cuyo paradero es desconocido: investigan tráfico de menores

Vuelos fantasma y tráfico de menores en Chile: 200 niños haitianos ingresaron al país y nadie sabe dónde están
Se destraba el ingreso de plantines de cerezas tempranas y productores podrán acceder a nuevas variedades

Cerezas: destraban el ingreso de variedades tempranas y nuevas tecnologías

En 2025, la tasa de fecundidad chilena cayó por primera vez por debajo de un hijo por mujer y se ubicó en 0,99, según datos oficiales. De mantenerse esta tendencia, las proyecciones indican que la población podría reducirse de los actuales 20,1 millones de habitantes a menos de 17 millones hacia 2070.

“La situación es compleja y no tiene soluciones fáciles. Hay países que han invertido un porcentaje muy alto de su presupuesto y no han logrado revertir esta tendencia”, aseguró el presidente, José Antonio Kast. Por eso, agregó el mandatario ultraconservador, “es importante tomar decisiones con estudios serios y escuchando a quienes tienen mayor experiencia en el tema”, reportó el sitio DW.

Cómo trabajará esta comisión en Chile

La comisión, que sesionará mensualmente, está integrada por 16 especialistas con trayectorias en economía, demografía, políticas públicas, género, salud y sociología y deberá entregar un informe con recomendaciones de políticas públicas a inicios del año que viene.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, indicó por su parte que la comisión forma parte de un plan más amplio, llamado Chile Renace, que tiene varios objetivos.

“El primero, es remover las barreras que hoy impiden tener hijos a quienes desean tenerlos; barreras económicas, de vivienda, laborales, de cuidado y de salud. El segundo, es acompañar las condiciones que rodean la decisión de formar algún tipo de familia”, añadió.

Las cifras de la natalidad en Chile en detalle

Chile registró el año pasado la tasa de fecundidad más baja de su historia, que por primera vez se ubicó por debajo de un hijo por mujer (0,99 nacidos promedio por mujer), según el Instituto Nacional de Estadísticas.

Con una tasa actual comparable a la de naciones asiáticas como Japón y Corea del Sur, el país sudamericano cruzó en 1999 la barrera técnica del reemplazo generacional (2,1 hijos por mujer) y lleva más de veinticinco años sin alcanzar el número de nacimientos mínimos requeridos para renovar su población de forma natural.

La población actual de Chile supera los 20,1 millones de habitantes y se estima que de mantenerse esta tendencia se reducirá a menos de 17 millones para 2070, aproximadamente la cifra poblacional de hace casi una década.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Qué es Paso Centauro, la revolución tecnológica que promete agilizar el cruce a Chile y por qué no se aplica

Proponen agilizar el cruce a Chile con una revolución tecnológica llamada Paso Centauro: qué falta para que se aplique

La plancha de Lionel Messi a Aissa Mandi que desató polémica en Argentina-Argelia

La plancha de Messi a Mandi que enojó a chilenos, españoles y mexicanos: "Era tarjeta roja"

Emiten alerta amarilla por explosiones de ceniza en un volcán ubicado cerca de la frontera con Neuquén

Emiten alerta amarilla por explosiones de ceniza en un volcán chileno cerca de la frontera con Neuquén

Paso Cristo Redentor: Chile reclama por condiciones precarias en el complejo Los Horcones

Paso Cristo Redentor: Chile denuncia "condiciones precarias" y grave riesgo para su personal en Los Horcones