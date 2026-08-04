4 de agosto de 2026 - 14:09

La playa de La Serena, irreconocible: levantan basura, escombros y hasta animales muertos de cara al verano

Empezaron los trabajos de limpieza tras las consecuencias del último temporal, que arrastró desechos por el desborde del río Elqui.

La playa de La Serena, irreconocible: levantan basura, escombros y hasta animales muertos de cara al verano

La playa de La Serena, irreconocible: levantan basura, escombros y hasta animales muertos de cara al verano

Foto:

Gentileza / La Serena Drone
La playa de La Serena, irreconocible: levantan basura, escombros y hasta animales muertos de cara al verano

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

A más de dos semanas del temporal que dejó 13 fallecidos y miles de damnificados en Chile, amplios sectores de playa en la Avenida del Mar de La Serena permanecen cubiertos por toneladas de escombros, troncos, sedimentos y residuos, mientras vecinos denuncian la presencia de cadáveres de perros y ratones sobre la arena.

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La imagen más preocupante se concentra en el sector del Faro Monumental, donde el desborde del río Elqui arrastró una enorme cantidad de materiales hasta el océano Pacífico.

Video de los escombros en la playa de La Serena:

La fuerza del agua destruyó parte del paseo de la Avenida del Mar (y Costanera en Coquimbo), provocó inundaciones en restaurantes, dañó el pavimento y dejó kilómetros de playa prácticamente inutilizables.

La playa de La Serena, irreconocible: levantan basura, escombros y hasta animales muertos de cara al verano

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Además de la acumulación de basura, los vecinos alertan por el riesgo sanitario que representan los animales muertos y por la presencia de jaurías que comenzaron a acercarse a la costa atraídas por los restos.

Según el medio chileno The Clinic, comerciantes y empresarios turísticos celebran el inicio de las tareas de limpieza con retroexcavadoras, aunque consideran que el ritmo todavía es insuficiente.

Video: tareas de limpieza en la playa de La Serena

En los últimos días, maquinaria pesada trabajó intensamente en la playa frente a la Delegación Municipal, a la altura de la calle Florencio Sánchez, retirando ramas, barro y grandes acumulaciones de residuos.

El operativo contempla una primera etapa de intervención sobre seis kilómetros de costa, desde el Faro Monumental hacia el sur, con el objetivo de recuperar uno de los sectores más concurridos de La Serena.

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Sin embargo, los locatarios temen que las playas no lleguen en condiciones para septiembre, cuando comienza a reactivarse el movimiento turístico de cara a la temporada de verano para recibir a miles de mendocinos y sanjuaninos.

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