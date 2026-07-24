Relatos del drama en La Serena tras el temporal: locales destruidos, socavones y una playa en riesgo

La violencia del sistema frontal que azotó el norte y centro de Chile dejó una imagen desoladora en uno de los principales polos turísticos elegidos por miles de mendocinos y sanjuaninos cada verano.

Estado de catástrofe en Chile: confirmaron 10 muertos y La Serena quedó tapada por el agua

La Serena con casas inundadas, playa destruida y "montaña" de desechos: ya son 13 muertos por el temporal en Chile

La Avenida del Mar, en La Serena , y la Costanera , en la parte de Coquimbo, registraron importantes destrozos luego de que las marejadas y el desborde de quebradas y ríos coincidieran en un mismo episodio climático.

Amplios sectores de la costanera quedaron destruidos, varios restaurantes sufrieron inundaciones, el pavimento cedió en distintos puntos y kilómetros de playa terminaron cubiertos por sedimentos, troncos y residuos arrastrados por la fuerza del río Elqui hasta el océano Pacífico.

Los daños no solo afectan la infraestructura vial, sino también a una de las zonas gastronómicas más emblemáticas de la región de Coquimbo, donde numerosos locales intentan recuperarse en plena temporada baja pero con la esperanza de que la playa pueda recuperar su atractivo de cara al próximo verano.

Tras el temporal, la playa de La Serena quedó tapada por los escombros que arrastró el río Elqui

Entre los establecimientos más afectados aparece el Grupo Tololo, una cadena de restaurantes emblemática de La Serena y Coquimbo que sufrió importantes pérdidas materiales tras el avance del agua.

“Construimos muros de arena de dos metros para resistir el golpe de las marejadas, pero el agua también llegó desde el otro lado, con las quebradas que arrastraron todo a su paso”, relataron a Diario Financiero los responsables del restaurante, al describir el dramático escenario que enfrentaron durante el temporal.

Video: así quedó la playa del faro en La Serena

Aunque las olas habían generado preocupación días antes de la llegada del denominado río atmosférico, finalmente fue el desborde de los cursos de agua el que terminó provocando los mayores daños.

Un recorrido por la Avenida del Mar permite dimensionar la magnitud de la destrucción.

En varios sectores desaparecieron tramos completos de la calzada, la ciclovía y las veredas. Además, el terreno presenta socavones que impiden el paso tanto de vehículos como de peatones, mientras que la playa quedó transformada en un enorme depósito de barro, ramas y escombros.

Hubo locales, como Ohana Beach, ubicado en Avenida del Mar, que resultaron completamente dañados tras el escurrimiento de agua provenientes de las parcelas aledañas.

Destrucción en locales de la Avenida del Mar, en La Serena, tras el temporal Gentileza / Diario El Día

Frente a esta situación, la Municipalidad de La Serena decidió cerrar parte de la avenida costera por razones de seguridad.

Desde el Departamento de Ingeniería del Tránsito explicaron que el tramo comprendido entre las calles Los Lúcumos y Los Membrillos permanece inhabilitado debido al colapso de la estructura vial.

"Este sector está cerrado porque, ustedes saben, el terreno colapsó y, obviamente, no tiene base la calle: ni la calzada, ni la ciclovía, ni siquiera la vereda", dijeron al diario local El Día desde el municipio, al tiempo que recomendaron evitar la circulación por esa zona.

Las autoridades también analizan extender las restricciones hacia avenida Pacífico, ya que comparte la misma base afectada sobre la que se apoyan los estacionamientos de varios edificios cercanos.

“Este hito, sin duda, va a quedar marcado en nuestra historia”

Mientras tanto, comerciantes y empresarios gastronómicos comienzan a calcular las pérdidas.

Antes de la llegada del temporal, cerca de veinte restaurantes y pubs que integran la cooperativa Barrio del Mar organizaron un operativo preventivo con maquinaria pesada. Una retroexcavadora trabajó durante varios días construyendo y reforzando barreras de arena para intentar contener el avance del mar.

Sin embargo, esos esfuerzos resultaron insuficientes frente a la magnitud del fenómeno.

“Acá todos recuerdan el temporal de 1997, que le pegó muy fuerte a la región, pero éste fue mucho más dañino, incluso más que el tsunami de 2015”, afirmaron Mauricio Peyreblanque Kuhn y Benjamín Peyreblanque Pérez, gerente general y gerente de operaciones del Grupo Tololo, segunda generación de la familia que fundó el emprendimiento gastronómico en 1995.

Montaña de arena para "proteger" al restaurante Tololo Beach en la Avenida del Mar, en La Serena, tras el temporal Gentileza / Diario Financiero

“Este hito, sin duda, va a quedar marcado en nuestra historia”, agregaron.

La sucursal más afectada fue Tololo Beach, ubicada directamente sobre la playa. Según recordó Mauricio Peyreblanque, la situación se agravó durante la madrugada del domingo.

“Estuvimos haciendo guardia hasta las dos de la mañana, cuando dejó de llover y estaba todo controlado. Aprovechamos ese momento para ir a abastecernos y descansar, pero durante la madrugada apareció el agua desde el este y se fue acumulando en distintas zonas de La Serena, hasta que, a eso de las 9 horas, encontró su espacio y avanzó con mucha fuerza hacia el mar”, relató.

El restaurante quedó justo en el camino que abrió la corriente.

“La corriente era muy fuerte y venía llena de escombros y troncos, no podíamos hacer nada, era muy peligroso, fácilmente nos podría haber arrastrado al mar”, recordó.

Así quedó la playa de La Serena (Chile) tras las consecuencias del sistema frontal Gentileza / 24 Horas

El cauce atravesó parte del establecimiento, destruyó una cafetería e inundó distintos sectores del complejo gastronómico.

Solo para el Grupo Tololo, las pérdidas económicas superarían los 200 millones de pesos chilenos (unos 211.640 dólares), considerando los daños en las instalaciones, la mercadería perdida y las ventas que no pudieron concretarse durante los días posteriores al desastre.

Antes del temporal: una postal de La Serena (Chile) Archivo

“En estos momentos estamos buscando financiamiento por todos lados para poder hacer andar la máquina, porque esto te desfonda completamente”, explicó Mauricio Peyreblanque. En ese sentido, destacó como un alivio la postergación del pago del IVA dispuesta por el Gobierno chileno tras declarar la Zona de Catástrofe.

Ahora, la principal preocupación de comerciantes y autoridades pasa por recuperar la playa de La Serena, cubierta por toneladas de barro y residuos luego del colapso del río Elqui. La limpieza de ese frente costero resulta clave para reactivar la actividad turística en uno de los destinos más elegidos por los argentinos que cada verano cruzan la cordillera para vacacionar en las playas trasandinas.