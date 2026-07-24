La historia que sacude a Chile: se fue de "trampa" a la montaña con dos maestras de su hijo y se quedaron varados por 6 días

Tres personas que permanecían desaparecidas desde hacía seis días en el Cajón del Maipo , un valle cordillerano ubicado en la región Metropolitana de Chile , fueron encontradas con vida este miércoles tras un amplio operativo de búsqueda encabezado por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

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Los rescatados fueron identificados como Martina Núñez (22), Magdalena Retamal (31) y Manuel Orellana , conocido como "El Chino". El grupo estaba desaparecido desde el jueves 16 de julio , cuando un intenso sistema frontal provocó fuertes nevadas en la zona centro-sur del país.

Según informaron las autoridades, los tres lograron sobrevivir refugiándose en una propiedad ubicada en Termas Valle de Colina , donde permanecieron hasta ser localizados. Tras el rescate, fueron trasladados a centros de salud para ser evaluados, mientras se investigan las circunstancias de su desaparición.

"El refugio se mantenía abierto con víveres para al menos un mes, había comida de diferente índole, envasada. Había buena cama, cobija y había una hostal con 10 habitaciones con toda su ropa, y una cabaña más al lado que también tiene tres habitaciones y una cocina con toda la implementación para sobrevivir", explicó luego Hernán Covarrubias, dueño del lugar en una conferencia de prensa.

Ayer, el establecimiento publicó un video que muestra cómo quedó el interior del refugio donde los rescatados permanecieron 6 días. Allí se puede ver botellas de vino y pisco, latas de cerveza, atún y jurel . Además, una olla con tallarines y una bandeja de huevos. También aparecen algunas frazadas que fueron usadas por los rescatados para el abrigo.

El hallazgo fue fruto de un operativo conjunto en el que participaron efectivos de la PDI, Carabineros, el Ejército, Bomberos, Socorro Andino y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), con apoyo de un helicóptero que sobrevoló la zona.

El capitán Matías Zagal, de la Prefectura Área de Carabineros, explicó que durante uno de los sobrevuelos lograron detectar a los desaparecidos. "Las personas pudieron salir del refugio en el que estaban y ahí logramos percatarnos de que los tres se encontraban con vida. El hombre salió a hacernos las señales respectivas y proseguimos a hacer el aterrizaje y poder hacer la extracción", señaló.

Por su parte, la subprefecta Tatiana García-Huidobro, jefa de la Brigada de Ubicación de Personas (BRIUP) de la PDI, indicó que los tres "no tienen lesiones, están bien".

Cómo desaparecieron

Diario El País detalló que el grupo había sido visto por última vez durante la madrugada del 16 de julio, cuando salió de un boliche en la comuna de Peñalolén, en Santiago, con destino a las Termas Valle de Colina, un centro turístico ubicado en San José de Maipo, a unos 100 kilómetros de distancia.

El viaje coincidió con el inicio del fuerte temporal que afectó la zona, con intensas nevadas en la cordillera y la precordillera, lo que complicó las tareas de búsqueda.

Las tres personas rescatadas. El Dínamo Chile

Con el correr de los días trascendió que las dos mujeres eran educadoras parvularias de los hijos de Orellana y que el hombre conocía la zona del Cajón del Maipo, lo que dio las esperanzas de que hubiera encontrado un lugar donde refugiarse.

También se conoció que el vehículo en el que viajaban no era 4x4 y que tenía un pedido de recuperación por cuotas impagas, indicó el medio chileno La Tercera.

En Chile, la relación de los implicados generó debate en los medios de comunicación. En las primeras horas de la búsqueda se hablaba de un secuestro, pero la esposa de "El Chino" aclaró en diálogo con Mega: "Ellos ya se conocían, ya habían hablado y habían compartido mucho antes. Nunca fue un secuestro, no es así".

Tras el rescate, los tres fueron trasladados inicialmente a un retén de Carabineros y luego derivados a un centro asistencial para controles médicos.

Felipe Armijo, director de Seguridad Pública del municipio San José de Maipo, estimó que el rescate de las tres personas tuvo un costo aproximado de 100 millones de pesos chilenos.

El culebrón chileno que explota en las redes

El caso de los tres desaparecidos se convirtió en uno de los casos más comentados en Chile y las redes estallaron de memes.

El chino y las parvularias. Manos al fuego cajón del maipo. Que crack es el Daigo pic.twitter.com/8yOwdxjiQl — ꧁Oⱬᥲɾᥙ㊝꧂ (@OzaruAzul) July 23, 2026

El chino y las parvularias. Manos al fuego cajón del maipo. Que crack es el Daigo pic.twitter.com/8yOwdxjiQl — ꧁Oⱬᥲɾᥙ㊝꧂ (@OzaruAzul) July 23, 2026

El chino explicando a su esposa lo que hacía con las flacas en el Cajón del Maipo. pic.twitter.com/YUEzxG0EnF — Mares☀️ (@cuarentonafacha) July 22, 2026

Muy buenos jueves ❤️



Pucha que me he reído con todo esto del rescate del Chino y sus concubinas

Y como siempre el chileno no se queda atrás por ejemplo las Pymes en #Instagram mejor vean por ustedes deooo meoo#SoloPasaEnChile #RescateHotCajonDelMaipo pic.twitter.com/t9g4Ec3AhK — José Antonio (@Joseito_Anthony) July 23, 2026