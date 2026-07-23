Entró un temporal desde Chile y el paso Cristo Redentor podría seguir cerrado al menos 13 días más

El Paso Internacional Cristo Redentor podría permanecer cerrado al menos hasta el 5 de agosto debido al ingreso de un nuevo sistema frontal proveniente de Chile, que provocará intensas nevadas y condiciones adversas en toda la alta montaña.

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Así lo confirmaron las autoridades argentinas del corredor internacional, que informaron que el fenómeno comenzó a ingresar este jueves y se extenderá durante los próximos días, imposibilitando una reapertura del tránsito internacional.

En el parte emitido por Vialidad Nacional se indicó que la Ruta Nacional 7 permanece intransitable para todo tipo de vehículos entre Uspallata y la Boca del Túnel Internacional Cristo Redentor .

Las autoridades explicaron que la medida obedece a las intensas nevadas, desprendimientos de rocas y la acumulación de nieve sobre la calzada , además de la probable formación de hielo en sectores de sombra, lo que representa un riesgo para la circulación.

De esta manera, el tránsito solo está habilitado hasta Uspallata , mientras que el resto del corredor permanecerá cerrado hasta que mejoren las condiciones meteorológicas y se garantice la seguridad de los usuarios.

El informe oficial también recordó que durante la temporada invernal es obligatorio portar cadenas para circular por el Corredor Andino y recomendó extremar las precauciones ante posibles derrumbes, crecidas y acumulación de nieve.

Según el pronóstico, el sistema frontal continuará afectando la cordillera con nevadas persistentes hasta, al menos, el 5 de agosto, por lo que las autoridades monitorean permanentemente la evolución del tiempo antes de definir una eventual reapertura del paso internacional.

Estado de las rutas provinciales: dónde es obligatorio el uso de cadenas y cuáles permanecen cortadas

Las intensas nevadas que afectan a la cordillera continúan complicando la circulación en las rutas de montaña de Mendoza. Este jueves, Vialidad Provincial difundió un nuevo informe sobre el estado de transitabilidad de los principales corredores turísticos y de alta montaña.

Ruta Provincial 52 (Villavicencio)

La RP 52 se encuentra transitable desde el Gran Mendoza hasta el Segundo Mirador, pasando por el Hotel Villavicencio. También está habilitado el tramo desde Uspallata hasta Agua de la Zorra, con portación obligatoria de cadenas.

Sin embargo, el tramo comprendido entre el Segundo Mirador y Agua de la Zorra permanece intransitable debido a la acumulación de nieve y la presencia de hielo sobre la calzada.

Ruta Provincial 89 (Vallecitos)

El camino hacia Vallecitos está habilitado, aunque solo para vehículos 4x4 y con uso obligatorio de cadenas desde la zona de El Chacay hacia la montaña.

Desde Vialidad indicaron que hay abundante nieve y hielo y que máquinas trabajan en el despeje del camino, por lo que se solicita circular con extrema precaución.

Ruta Provincial 13

La RP 13 permanece transitable desde Uspallata hasta el Cerro Siete Colores, aunque también es obligatorio portar cadenas debido a las condiciones invernales.

Ruta Provincial 222 hacia Las Leñas

El acceso al centro de esquí Las Leñas continúa habilitado, pero con portación obligatoria de cadenas durante todo el recorrido.

En ese corredor también trabajan equipos de Vialidad Provincial realizando tareas de despeje y mantenimiento para garantizar la circulación.

Las autoridades recomendaron a quienes viajen a la montaña consultar el estado actualizado de los caminos antes de emprender el viaje y respetar las indicaciones del personal de seguridad vial, ya que las condiciones meteorológicas pueden modificar la transitabilidad en cuestión de horas.