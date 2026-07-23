Se normalizó el servicio del Metrotranvía y ya funciona en todo su recorrido

La Sociedad de Transporte de Mendoza informó que quedó resuelto el inconveniente técnico que había afectado la circulación durante la mañana de este jueves. Las formaciones vuelven a completar el recorrido entre Gutiérrez y Las Heras.

La Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) informó que quedó restablecido el servicio de la Metrotranvía, luego de solucionar los problemas técnicos que durante la mañana de este jueves obligaron a reducir el recorrido.

El inconveniente había sido comunicado alrededor de las 8, cuando las formaciones circulaban únicamente entre la Estación Gutiérrez y el Parador Moldes, mientras permanecía interrumpido el tramo hacia Las Heras.

Tras las tareas realizadas por el personal técnico, la empresa confirmó que el desperfecto fue solucionado y que el servicio volvió a operar con normalidad en todo su recorrido.

De esta manera, las formaciones ya conectan nuevamente Las Heras con Gutiérrez, retomando la frecuencia habitual y sin restricciones para los usuarios.