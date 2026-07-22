22 de julio de 2026 - 20:57

Se espera un jueves con ascenso de temperatura en Mendoza y sigue la alerta por nevadas en alta montaña

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con cielo algo nublado acompañado de vientos moderados provenientes del noreste.

El pronóstico presenta un leve ascenso de la temperatura en Mendoza

El pronóstico presenta un leve ascenso de la temperatura en Mendoza

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Archivo Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este jueves 23 de julio está pronosticada una jornada nublada con leve ascenso de la temperatura tras varios días frescos en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

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La temperatura máxima se estima en 15°C, mientras que la mínima se situará en los 3°C.Durante las primeras horas del día, los conductores y peatones deberán circular con precaución debido a la presencia de neblinas matinales.

En cuanto a la zona de alta montaña, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por vientos y nevadas en la zona de cordillera.

Pronóstico extendido en Mendoza

Para el viernes se mantendrá el cielo algo nublado con un nuevo ascenso de la temperatura, alcanzando una máxima de 17°C y una mínima de 4°C. Los vientos serán leves del noreste y, a diferencia del jueves, no se esperan precipitaciones en la zona cordillerana.

Mientras que el sábado se espera una jornada con poca nubosidad y un ambiente aún más cálido, con una máxima que trepará hasta los 18°C y una mínima de 6°C. Se prevén vientos del noreste y la posibilidad de nevadas ligeras en la cordillera.

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