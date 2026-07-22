Transporte público en Mendoza: cómo conseguir hasta un 100% de descuento en pasajes pagando con apps

El aumento del pasaje de colectivo en Mendoza ya está vigente y la tarifa general pasó a $1.680 . En este contexto, quienes utilizan el transporte público pueden acceder a promociones que permiten reducir el costo de cada viaje mediante pagos con QR, billeteras digitales y tecnología NFC.

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Las promociones de MODO , Naranja X y Santander ofrecen reintegros del 50% y 100% del valor del pasaje , con distintos topes y condiciones. Dependiendo del medio de pago elegido, los usuarios pueden recuperar parte del dinero destinado al transporte durante julio.

Con el nuevo valor del boleto ya en vigencia, pagar el colectivo mediante aplicaciones bancarias y billeteras digitales se convirtió en una de las formas más efectivas de ahorrar en cada viaje.

Actualmente, dos promociones permiten acceder a un reintegro del 50% del valor del pasaje: MODO , mediante pagos con QR, y Naranja X , utilizando tarjetas Visa con tecnología NFC. Cada una tiene requisitos, plazos y topes de devolución diferentes.

La promoción Viaje con MODO permite recuperar el 50% del valor de cada viaje abonado mediante VQR (Viaje con QR) . El beneficio tiene un tope de reintegro de $8.000 por banco durante toda la promoción .

El descuento aplica para pagos presenciales realizados con QR Transporte y está disponible todos los días hasta el 31 de julio de 2026, o hasta agotarse el presupuesto destinado a la promoción.

La iniciativa alcanza a usuarios de Mendoza, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Tucumán, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Catamarca, San Juan, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Entre Ríos, Chubut y La Pampa.

MODO permite pagar el colectivo con QR y acceder a un reintegro del 50%, con promociones disponibles para usuarios y clientes de bancos adheridos. Freepik

Para acceder al beneficio es necesario haber recibido una invitación de MODO, pagar el viaje desde la aplicación o desde una app bancaria adherida utilizando el código QR y tener asociada una cuenta bancaria participante como favorita.

Además, el usuario debe contar con un saldo mínimo de $1.200 en esa cuenta y no registrar deuda con la entidad financiera desde la que realiza el pago. El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra y puede acumularse con otros beneficios bancarios vigentes.

Las entidades adheridas son:

Banco Nación

Banco Ciudad

Banco Credicoop

Banco Galicia

Banco BBVA

Banco Santa Cruz

Banco Santa Fe

Banco San Juan

Banco Entre Ríos

Banco ICBC

Banco Macro

Banco Santander

Banco Supervielle

Billetera YOY

Naranja X: 50% de descuento pagando con NFC

Otra alternativa para ahorrar en el transporte público es la promoción de Naranja X, que ofrece un 50% de descuento pagando con tarjetas Visa débito y crédito mediante tecnología NFC.

El beneficio aplica para el boleto del colectivo y el subte, con un tope de reintegro de hasta $10.000 durante la vigencia de la promoción.

Para utilizarlo, los usuarios deben incorporar su tarjeta Naranja X Visa a Google Pay o Apple Pay. Luego solo deben desbloquear el celular y acercarlo a la terminal de pago. También pueden pagar directamente con una tarjeta Visa Naranja X que cuente con tecnología contactless.

La promoción está vigente hasta el 31 de julio de 2026, o hasta agotarse el presupuesto destinado a la campaña. El reintegro correspondiente se acredita según las condiciones previstas para cada medio de pago.

Santander también ofrece 50% de reintegro pagando el colectivo con QR

Los clientes de Santander también pueden acceder a un 50% de reintegro en los viajes de colectivo y subte abonados mediante QR Transporte, utilizando la App Santander o App MODO.

La promoción está vigente todos los días hasta el 31 de agosto de 2026 y ofrece un tope de reintegro de $8.000 por usuario por mes, duplicando el período de vigencia de la promoción general de MODO.

Para acceder al beneficio, el pago debe realizarse exclusivamente mediante transferencia (PCT), utilizando el código QR generado desde la App Santander o App MODO en las terminales habilitadas para Viaje con QR (VQR). La promoción no aplica para pagos efectuados con tarjetas de débito o crédito.

Los clientes de Santander pueden obtener un 50% de reintegro pagando el transporte con QR desde la App Santander o MODO hasta el 31 de agosto. Mercado Pago

El beneficio está disponible únicamente para clientes titulares de una cuenta bancaria Santander. En caso de que el pago sea realizado por un usuario adicional, el reintegro se acreditará en la cuenta del titular.

Además, el cliente debe contar con un saldo mínimo de $1.200 en su cuenta al momento de realizar el pago para acceder a la promoción.

El ahorro se acreditará mediante reintegro dentro de los 30 días posteriores al consumo y será equivalente al 50% del valor de cada viaje, hasta alcanzar el límite mensual de $8.000 por usuario.

Cuánto se puede ahorrar con los descuentos de MODO y Naranja X

Con el boleto general del transporte público de Mendoza en $1.680, ambas promociones permiten recuperar aproximadamente $840 por viaje, ya que el reintegro alcanza el 50% del valor abonado.

En el caso de MODO, el tope de devolución es de $8.000 por banco, lo que permite obtener el beneficio durante aproximadamente 9 viajes antes de alcanzar el límite de reintegro.

Por su parte, Naranja X ofrece un tope de hasta $10.000, por lo que el usuario puede recibir el descuento en alrededor de 11 viajes con el valor actual del boleto.

Con Santander, el la devolución alcanza hasta $8.000 por mes y significa 9 viajes aproximadamente. Deben tener en cuenta que el beneficio es con dinero en cuenta y un saldo mínimo de $1.200.