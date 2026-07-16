Festejo con daños en los colectivos de Mendoza: vidrios rotos, robo de martillos y un 75% del servicio afectado

Los festejos del miércoles por la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 dejaron consecuencias en el transporte público de Mendoza con 15 unidades dañadas y el 75% de las frecuencias de colectivos del Gran Mendoza afectado por la masiva presencia de personas en las calles y las complicaciones para circular.

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Desde la Subsecretaría de Transporte explicaron que la mayoría de los micros no pudieron completar sus recorridos debido a la congestión vehicular y a la cantidad de hinchas que ocupaban la calzada, mientras que otras directamente no lograron salir de las terminales.

Además de las demoras, se registraron importantes daños materiales en la flota del transporte público.

El balance oficial indicó que hubo 15 vidrios rotos, ocho colectivos con destrozos en el interior y en los techos , además del robo o la rotura de más de 10 martillos de seguridad , elementos obligatorios para situaciones de emergencia.

Los mayores inconvenientes se concentraron en Luján de Cuyo, Maipú y Las Heras , donde el servicio comenzó a normalizarse recién cerca de las 21.30, varias horas después de finalizado el encuentro.

Acerca del operativo y el funcionamiento del transporte público para el domingo, fecha en que se jugará la final entre España y Argentina, desde Transporte deslizaron a Los Andes que "se están evaluando todas las alternativas, pero la idea es que haya servicio claramente".

Video:

El saldo de los festejos en Mendoza: 41 detenidos y 14 policías heridos

El Ministerio de Seguridad y Justicia ya había dado a conocer el balance del operativo desplegado durante los festejos.

Según el reporte oficial, 41 personas fueron detenidas o aprehendidas, mientras que 14 policías resultaron lesionados en distintos procedimientos realizados en la provincia.

Del total de las intervenciones:

22 personas fueron aprehendidas por averiguación de antecedentes.

9 quedaron a disposición de la Justicia por distintas contravenciones.

10 fueron detenidas por la presunta comisión de diversos delitos.

En cuanto a los efectivos heridos, el reporte indicó que seis pertenecen al Gran Mendoza, cinco a la Zona Sur y tres a la Zona Este.

En Alvear golpearon a los policías. Captura de video.

Uno de los episodios más comentados del día ocurrió en la plaza de Villa Atuel, en San Rafael, donde se registraron enfrentamientos entre algunos hinchas y efectivos policiales que participaban del operativo de seguridad.

Los incidentes obligaron a la intervención de la Policía para dispersar a los involucrados y controlar la situación.