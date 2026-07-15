15 de julio de 2026 - 18:38

Tras la victoria agónica de Argentina y el pase a la final, los mendocinos festejaron con euforia en las calles

La victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra en el Mundial 2026 desató la locura de los hinchas en las calles de todo el país.

Los mendocinos celebraron con euforía tras el triunfo de Argentina y el pase a la final del Mundial 2026

Los mendocinos celebraron con euforía tras el triunfo de Argentina y el pase a la final del Mundial 2026

Foto:

Walter Caballero / Los Andes
Los Andes | Lautaro Domínguez
Por Lautaro Domínguez

El final del partido de la Selección Argentina frente a Inglaterra desató la locura de los hinchas argentinos en todo el país. En un partido por momentos cerrado y sobre el final muy sufrido, el seleccionado nacional logró el pase a la final del Mundial 2026 tras vencer 2 a 1 a la selección inglesa con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

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En un encuentro no apto para cardíacos y que desató una mezcla de emociones, tras el pitazo final y con el correr de los minutos, las calles se llenaron de una marea blanca y celeste a puro canto, gritos y bocinazos de los autos que circulaban con banderas. También se observaron bengalas, bombos y trompetas para ponerle color y sonido a los festejos mundialistas.

Pasadas las 18 horas, miles de personas a pie comenzaron a invadir las calles del centro mendocino. Muchas de ellas, procedentes de la calle Arístides donde se observó el partido en pantallas gigantes y donde todos los mendocinos sufrieron hasta el último segundo del encuentro. Otros fanáticos llegaron desde distintos puntos del Gran Mendoza para sumarse a la eufórica celebración.

Como en la mayoría de los últimos partidos del conjunto dirigido por Scaloni, la mayoría de los hinchas se dirigió al kilómetro 0, donde habitualmente se realizan los festejos de esta magnitud. Allí, familias enteras, grupos de amigos y miles de personas coparon las calles y veredas con camisetas, vuvuzelas y banderas de la Selección Argentina.

Al ritmo de "el que no salta es un inglés", "quiero ver la cuarta estrella brillar en la camiseta" y "por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo", los fanáticos mendocinos encendieron los festejos.

Como en los anteriores festejos, el operativo policial tuvo un vallado cuadras antes de la intersección de San Martín y Sarmiento. Además, vendedores ambulantes también coparon las calles, ofreciendo camisetas de todo tipo, banderas, vuvuzelas y accesorios celestes y blancos.

En los puntos más concurridos de los demás departamentos y en las plazas también hubo festejos espontáneos con cánticos y bocinazos demostrando el fanatismo y el sufrimiento de los hinchas tras una nueva victoria de la Selección Argentina.

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