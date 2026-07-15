Villarruel volvió a hablar de Malvinas antes del duelo con Inglaterra y lanzó una ironía contra Karina Milei

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a expresarse en sus redes sociales en la previa del encuentro entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 . En una serie de respuestas publicadas en su cuenta de X , sostuvo que el enfrentamiento deportivo "no es sólo fútbol" , reivindicó el reclamo argentino por las Islas Malvinas y dirigió una crítica a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei .

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En una de sus publicaciones, Villarruel respondió a un usuario que cuestionaba su postura y aseguró que su visión está atravesada por la historia de su familia.

"Mi papá también fue a Malvinas y siempre me enseñó que quien te invade más de una vez como lo hicieron los piratas siempre es un enemigo . No seamos tan tibios de creer que esto es solo fútbol", escribió.

En el mismo intercambio, la titular del Senado afirmó que el vínculo entre ambos países trasciende el ámbito deportivo y sostuvo que el Reino Unido mantiene una presencia sobre las islas y recursos que Argentina reclama como propios.

"Porque mientras ellos limitan esto al fútbol, siguen en nuestras Islas, se meten en nuestro Mar y cruzan nuestro territorio sin permiso, usurpan nuestros recursos y todo el mundo calladito ", expresó.

Posteo de Victoria Villarruel. X / @VickyVillarruel

Posteo de Victoria Villarruel. X / @VickyVillarruel

La crítica de Victoria Villarruel a Karina Milei

Durante la conversación con usuarios de la red social, una persona le preguntó si Karina Milei volvería a disculparse ante la Embajada británica. La vicepresidenta respondió con una ironía. "Seguramente vaya un día de estos. Ella lleva los scones", escribió.

Además, defendió nuevamente la postura que mantiene desde hace años respecto de la cuestión Malvinas. Al respecto posteó: "Nunca oculté cómo pienso, no lo voy a hacer siendo vicepresidente solo para ser políticamente correcta".

Finalmente, cerró su mensaje con una consigna vinculada al histórico reclamo argentino sobre las islas: "¡Aguante Argentina, porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!".

El mensaje que había publicado un día antes

Las nuevas declaraciones se suman al posteo que Victoria Villarruel había realizado el día anterior, cuando afirmó que el partido entre Argentina e Inglaterra "no es un partido más" y sostuvo que no sería "políticamente correcta" al referirse al rival.

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

En esa publicación, también había vinculado el encuentro con la causa Malvinas, con Diego Maradona y con el que consideró podría ser el último Mundial de Lionel Messi, además de sostener que el deporte constituye una expresión cultural y política de los pueblos.

Tras el partido, con el pase de Argentina a la final del Mundial 2026, la vicepresidenta agradeció a la selección argentina y repitió: "¡No era un partido más!"