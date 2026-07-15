15 de julio de 2026 - 13:17

ATE dijo que la Casa Rosada se quedó "vacía" por el partido de Argentina: la respuesta del Gobierno

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguilar, aseguró que la Casa Rosada "está vacía" y el Gobierno lo desmintió, al decir que la dinámica laboral será distinta durante la tarde.

El Gobierno negó que la Casa Rosada esté vacía y rechazaron el asueto por el partido entre Argentina e Inglaterra.

El Gobierno negó que la Casa Rosada "esté vacía" y rechazaron el asueto por el partido entre Argentina e Inglaterra.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra abrió una nueva disputa entre el Gobierno nacional y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El gremio aseguró que la Casa Rosada estaba prácticamente vacía pese a que no se decretó asueto, pero desde el Ejecutivo rechazaron esa versión y afirmaron que la actividad se desarrolla con normalidad.

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El Gobierno de Javier Milei decidió mantener su postura de no otorgar asueto administrativo, a pesar del pedido formal realizado por ATE para suspender las tareas desde las 12. Sin embargo, admitió que en distintas dependencias habrá salidas anticipadas y guardias mínimas para acompañar la jornada mundialista.

La polémica comenzó tras una publicación del secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien sostuvo en sus redes sociales: "Es media mañana y la Casa de Gobierno está vacía, no vino nadie, ni el loro".

Además, cuestionó que el Ejecutivo negara el asueto a los trabajadores mientras, según afirmó, "todos los funcionarios se autolicenciaron".

La respuesta del Gobierno

Según informó TN, desde Balcarce 50 desmintieron las declaraciones del dirigente sindical y aseguraron que varios integrantes del gabinete permanecían trabajando en sus oficinas.

Fuentes oficiales señalaron que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se encontraba en su despacho, al igual que el vocero presidencial Adrián Ravier y el secretario de Prensa, Fabián Fernández. "Estamos teniendo reuniones, como un día normal", indicaron desde el Gobierno.

No obstante, reconocieron que la dinámica laboral será distinta durante la tarde, ya que muchos funcionarios y empleados dejarán sus puestos antes del comienzo del encuentro, pero sin que exista una resolución oficial que establezca un asueto.

Desde el Ejecutivo explicaron que no hubo instrucciones generales sobre cómo organizar la jornada y que cada dependencia definirá su funcionamiento de manera independiente.

En varias oficinas, los empleados ingresaron más temprano para cumplir con la carga horaria habitual y poder retirarse antes del partido. "Queda una guardia mínima por cada oficina", señalaron fuentes a TN.

Ese esquema, agregaron, se repetirá en distintos sectores de la administración para garantizar el funcionamiento básico de la Casa Rosada.

Los Milei verán el partido en Casa Rosada

Mientras el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, verán el encuentro desde la Quinta de Olivos, parte del equipo más cercano al mandatario permanecerá en la Casa Rosada.

Los hermanos Milei verán el partido de Argentina en la Quinta de Olivos.

Los hermanos Milei verán el partido de Argentina en la Quinta de Olivos.

Está previsto que el asesor presidencial Santiago Caputo siga el partido desde el Salón Martín Fierro junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, y su colaboradora Macarena Alifraco.

En tanto, no se confirmó si Santilli, el subsecretario de Gestión Institucional Eduardo "Lule" Menem o el vicejefe de Gabinete Ejecutivo Ignacio Devitt permanecerán en Balcarce 50 durante el encuentro.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad desplegó un operativo especial para la jornada. Según informaron fuentes oficiales, unos 300 efectivos de la Policía Federal reforzarán la seguridad en la zona de la Embajada del Reino Unido, la Embajada de Israel y el edificio del Ministerio de Seguridad, con vallados, anillos de control y unidades de reserva.

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